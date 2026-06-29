我是廣告 請繼續往下閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，行政院政委季連成接任中央前進指揮所總協調官整頓，讓網友大讚「縣府乖得像蛤蜊」，近日來颱風外圍環流帶來豪大雨炸台，外界憂心花蓮萬里溪堰塞湖應變整備，對此季連成今（29）日特別赴花蓮萬榮鄉及鳳林鎮視察7處，包括實地瞭解鳳林超高壓變電所強化保護措施、堤防加高作業、鄉鎮公所應變整備作業、堰塞湖水位監測情形、預警性封路整備情形，並關心收容安置設施整備情形，而農業部也於下午4時20分宣布解除黃色警戒。季連成表示，昨日上午在天氣許可之下，內政部空中勤務總隊已出動直升機前往萬里溪堰塞湖上空投放水位探測器，至今天下午2時堰塞湖蓄水量約259萬噸，如考量壩體可能再增高情形，預估蓄水量達420萬噸才會產生溢流。而依據氣象統計資料，這兩天萬里溪堰塞湖集水區24小時累積雨量約15毫米，天氣尚屬穩定，而後續天氣如持續穩定且無明顯降雨，依目前每日約增加20至30萬立方公尺蓄水量推估，堰塞湖約7至10天後才可能溢流，因此今日下午可望解除黃色警戒。季連成指出，昨日主持應變中心工作會報時，已責成農業部林業及自然保育署花蓮分署研議，未來將黃色警戒發布時機調整為推估溢流時間的前24小時發布，紅色警戒則調整為推估溢流時間的前12小時發布，以利地方政府據以執行後續疏散撤離及收容安置作業，減少民眾生活上的不便。另考量目前疏散撤離工作可於2小時內完成，因此也請交通部、台鐵公司、公路局及花蓮縣府未來如需執行交通管制作業，包含西寶橋、萬里溪橋、箭瑛大橋等，於接獲警報通知後1小時內完成布設即可。季連成強調，面對天然災害來襲，必須秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，並超前部署規劃警戒區範圍，同時應有效辨識關鍵設施的核心脆弱點，例如鳳林超高壓變電所的核心脆弱點在開關場，一旦遭受侵犯，恐將影響北花蓮地區用電，因此必須在開關場周邊妥善部署防水設備作為第一道防線，防止洪水從缺口溢流進來，並備妥第二道防線，以應對洪水不幸滲入後，能即時有效保護開關場。而目前鳳林超高壓變電所同仁已加固鄰近堤防側的變電所圍牆防護，在開關場區內部防線部分，也利用太空包防堵備勤宿舍區至開關廠的缺口，並將宿舍區潛在積水導引至台9線的洩流通道。也請台電後續應以鋼筋混凝土加固強化圍牆設施，以強化抗災能力。季連成此行也前往林田山堤防堤頭、西寶橋南側及鳳林二號堤防聽取經濟部水利署第九河川分署說明堤防加高工程進度，包括6月23日已完成鳳林二號堤防施做混凝土方塊加強堤頭工程；25日完成鐵路橋下游護岸混凝土方塊堤頂加高1公尺、長100公尺，以及完成山興堤防施做5噸、60個防汛塊加強堤頭工程；26日完成林田山堤防堤頭加高2公尺、長500公尺，以及完成森榮一號堤防堤頂加高1公尺、長950公尺，同時也完成鐵、公路橋間左岸溢淹風險處施做混凝土方塊加高2公尺工程。並請相關單位持續密切監測堰塞湖變化，落實預警通報及應變機制，降低災害風險。關心收容安置設施整備情形，季連成前往萬榮鄉明利國小及鳳林鎮鳳林樂活會館收容中心，實地瞭解收容空間、生活照護及民生物資整備情形，建議鳳林鎮公所應成立機動小組，與第九河川分署共同合作，勘查萬里溪河道沿岸是否仍有待補強之處，同時未來黃色警戒將調整為推估溢流時間的前24小時發布，也請該機動小組做好預防性疏散撤離工作，並確保所有警戒區範圍內的保全戶均已依親、垂直避難或收容安置，不會遺漏任何一位保全戶民眾，同時也要確保撤離民眾不會中途返家。