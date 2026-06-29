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第6屆海峽兩岸中山論壇6月27日至29日在廣東中山隆重舉行。中共為了吸引大批台灣青年跨海參與，這次特別針對「16歲至45歲的台青」祭出誘因，提供落地後的食宿與交通接待，參與者僅需自付往返澳門的機票費用。對此，陸委會主委邱垂正表示，這類由中共提供低價補助或落地招待的交流活動，明顯帶有統戰嫌疑。邱垂正分析，中國官方絕對不會對他自己的中國人民提供這樣的優惠待遇，中共之所以用這麼低價、落地招待或是全額補助的方式，目的就是「讓我們台灣的年輕人都聽到他統戰的敘事，都看到他安排好的這些相關的景點。」此舉顯然是企圖透過包裝過的行程，刻意引導的論述，來模糊台灣青年對對岸真實社會面貌的認知。陸委會呼籲台灣的青年朋友，應該盡量避免前往中國參加這類統戰色彩較為濃厚的活動。他也建議年輕人在前往對岸交流之前，在學校就應該先接受一些識讀中國或者是兩岸關係的課程，實際到當地才能看清可能涉及到統戰的本質，進而了解完整的中國真相。陸委會也希望各級學校能落實教育交流網站的提醒跟警示程序，高度注意赴中的人身安全，並重申兩岸應該從事「對等尊嚴、健康有序」的實質交流。