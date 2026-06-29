我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中職選秀今日登場，手握狀元籤的富邦悍將選進來自大溪高中的游擊手陳柏凱，值得一提的是他的哥哥正是同樣披著藍衫的陳品宏。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

中華職棒37年新人選秀會於今（29）日熱烈展開，本屆選秀會雖被譽為「選秀小年」，且罕見出現相隔18年之久的「0海歸」現象，但各隊競爭依舊激烈，報名人數更創下歷史新高。手握狀元籤的富邦悍將隊，在首輪正式宣告選中來自大溪高中的游擊大物陳柏凱，球隊貫徹了補強中線深度的核心策略，陳柏凱身形出色，被認為和年輕時的張育成很像，讓人期待，他的哥哥陳品宏也在富邦效力，也讓此選擇別具意義。年僅18歲的陳柏凱，身高187分、體重80公斤，擁有頂級的身體素質與爆發力。他在大溪高中時期便展現出色的打擊成熟度與長打天賦，其優異的守備反應與養成空間，讓他成為本屆選秀狀元的熱門人選。有人將陳柏凱的身材條件與旅美名將張育成高中時期相提並論。當年張育成以185公分、82公斤的體格，憑藉強大的揮棒速度與臂力被視為「攻擊優於守備」的潛力股，最終透過職業培訓進化為世界級球星。富邦悍將球團看準陳柏凱同樣具備「高大型游擊手」的配置，認為其未來即便需移防二壘或三壘，仍能維持頂尖的進攻破壞力，這也是悍將決定以狀元籤延攬其入隊的主因。富邦悍將總教練後藤光尊日前受訪時曾表示，球隊目前的補強方針以「即戰力與未來性並重」為主，特別針對球隊欠缺的年齡層進行深度規劃。在選秀會上，除了重點考量陳柏凱這類具備養成價值的野手外，球隊也評估了多名具備潛力的投手。最終，悍將決定將狀元籤用於強化中線防守體質，寄望陳柏凱能成為球隊未來的核心基石。陳柏凱獲選後，最開心的莫過於效力於同隊的哥哥陳品宏。陳品宏現為富邦悍將隊投手，兩兄弟從小在桃園仁善國小、仁和國中一路打球長大，如今在職業舞台重逢，成為中華職棒難得一見的親兄弟同隊組合。對於富邦悍將而言，這不僅是選進了一名頂級潛力新秀，更成功網羅了一對具有話題性的「兄弟檔」球星，對於鞏固球隊陣容深度與凝聚球迷向心力均有顯著助益。