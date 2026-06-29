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▲富邦悍將以狀元籤選進大溪高中游擊手陳柏凱，這位本屆最受矚目的高中野手具備長打潛力與中線守備價值，被視為富邦未來內野核心的重要拼圖。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲味全龍首輪選進南華大學外野手廖永詮，他具備投打雙線發展潛力，直球最快可達153公里，也擁有長打能力，未來是否挑戰二刀流將成為本屆選秀最大看點之一。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲台鋼雄鷹首輪選進平鎮高中隊長邱文佑，他具備內外野多守位能力、跑壘速度與中長程火力，是一名符合球隊年輕化布局的多功能潛力野手。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲統一獅首輪選進台東體中游擊手黃靖哲，外號「粉紅超跑」的他以速度、拚勁與壘間破壞力著稱，鮮明球風也讓他成為本屆首輪最具話題性的球員之一。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲中信兄弟首輪選進來自金門、高苑工商出身的游擊手許書誠，身材條件出色且具備中線守備潛力，被視為球隊提前布局未來游擊戰力的重要養成人選。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲樂天桃猿首輪選進開南大學投手陳趙羿勳，他是本屆首輪唯一投手，從野手轉練投手後球速已達148公里，低手臂里程與尚未完全開發的潛力，是樂天押注未來的重要籌碼。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

2026 年中華職棒新人選秀會首輪結果出爐！今年的選秀池中，年輕野手的潛力與運動能力成為各球團關注的焦點。在首輪的 6 個順位中，高達 5 名野手獲選，直到第 6 順位才出現首位投手。各隊不再一味追求絕對的即戰力，而是更願意投資高天花板的年輕球員，以下為今年首輪各隊指名策略的解析。富邦悍將握有狀元籤，選進大溪高中游擊手陳柏凱，基本符合外界預期。陳柏凱具備優異身材條件、長打潛力與中線守備想像空間，是本屆最接近「大物」定義的野手。加上他是富邦球員陳品宏的弟弟，兄弟同隊也具備話題性。富邦近年逐步建立年輕核心，陳柏凱的加入，補上中線長期布局的重要拼圖。唯一變數在於，他仍需要時間適應職業強度，尤其高中球員進入職棒後，打擊端能否快速轉化，往往不是短期能見分曉。不過以狀元籤來看，這是最合理、也最具天花板的選擇。味全龍以第二順位選進南華大學外野手廖永詮，是首輪最有想像空間的一手。廖永詮具備投打雙線潛力，直球最快可達153公里，大學生涯也累積長打表現，工具條件相當突出。這個選擇有膽識，也有風險。若味全真有能力開發二刀流，廖永詮可能成為本屆選秀最特別的案例；但二刀流培養最怕定位模糊，投打兩端都練，最後卻兩邊都不到位。味全若要走這條路，必須給出清楚培育時間表，否則他的天賦反而可能被消耗。台鋼雄鷹選進平鎮高中隊長邱文佑，是一個務實且符合隊形需求的選擇。邱文佑具備內外野多守位能力，跑壘速度佳，也有中長程火力潛力，高中階段曾在木棒聯賽展現打擊能力與領袖特質。對仍在打造年輕核心的台鋼來說，多功能野手價值不低。邱文佑未必是首輪最耀眼的人選，但他的比賽理解、守備彈性與成熟度，能讓球隊在養成上有更多操作空間。關鍵在於，高中層級的攻擊優勢能否延續到職業層級。統一獅選進台東體中游擊手黃靖哲，是首輪最具個人特色的一筆。外號「粉紅超跑」的黃靖哲，身材條件不算特別突出，但速度、拚勁、壘間破壞力與比賽感染力都相當鮮明。統一這一選，不只是補游擊深度，也是在補一種不同類型的球員。黃靖哲若能在職棒維持高機動性與積極球風，將有機會帶動球隊節奏，甚至成為具市場辨識度的年輕球星。對統一而言，這不只是戰力投資，也有行銷價值。中信兄弟選進來自金門、高苑工商出身的游擊手許書誠，是一張長線養成牌。許書誠身材條件出色，屬於少見的大型游擊手，近年進步幅度明顯，也曾入選U18中華隊，具備不錯的可塑性。對目前已有江坤宇坐鎮游擊的兄弟來說，這一選並非立即補洞，而是提前布局未來。許書誠接觸完整科班訓練時間相對不長，代表他還有許多技術細節需要打磨，但也意味著成長曲線仍有想像空間。兄弟選的是未來，不是現在。樂天桃猿在第六順位選進開南大學投手陳趙羿勳，也是首輪唯一投手。以順位來看，樂天處於相對被動位置，因此選擇轉練投手不久、最快球速可達148公里的陳趙羿勳，算是押注潛力。陳趙羿勳最大賣點在於手臂里程低、球速條件已具雛形。從野手轉投手，代表他仍有不少技術尚未完全開發，包括變化球品質、控球穩定度與投球機制細節。這不是短期即戰力選擇，但若樂天願意給他完整二軍養成時間，他可能成為本屆選秀後段順位中最值得等待的投手。整體來看，2026年中職選秀首輪雖被稱為小年，但六隊選擇各有邏輯。富邦選本屆最受期待野手，味全挑戰二刀流想像，台鋼補多功能性，統一選進風格強烈的游擊新星，兄弟押長線中線天賦，樂天則賭低里程投手潛力。選秀從來不是當下就能定輸贏，尤其在沒有旅外即戰力回歸的年份，真正決定成敗的往往不是選到誰，而是選進來之後如何養。三年後回頭看，誰的球探眼光最準、誰的養成系統最成熟，答案才會真正浮現。