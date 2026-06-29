我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨中執會與中評委選舉今（29）日截止登記，中執委選舉共計人35登記，預計選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委；中評委選舉共計13人登記，預計選出11席中評委，其中1人擔任主委，由於現任中評會主委、菊系立委賴瑞隆已2任任滿，新系也擬推立委邱志偉接棒中評會主委一職。民進黨7月19日將召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委、中評委。民進黨中常會日前通過選務工作日程，原定26日截止登記，不過因各地豪雨不斷，黨中央宣布比照公職人員選舉罷免法規定，延長至今天截止登記。民進黨統計結果出爐，中執委共有35人登記，正國會參選登記包含中常委陳茂松、寶島好銘聲主持人張銘祐、議員彭俊豪、議員張家銨、嘉義市全代陳昱廷；從正國會自立門戶的立委陳亭妃「妃系」，則派出議員陳怡珍、議員李偉智。英系現有2席中常委，這次推出6人，包含議員陳淑華、議員廖宜琨、立委王世堅、立委陳冠廷、中執委莊雅芬、張立辰；蘇系現有1席中常委，推出3人登記，包含立委張宏陸、議員鄭美娟、前中評委呂孫福；湧言會推出3人，包含立委王定宇、議員林智鴻、議員鄭文婷、議員李雨庭；綠色友誼派出議員鍾佩玲、中執委林益邦、南投縣全代李若菁。新潮流擁有2席常委，這次推出10人，包含現任中常委、立委林俊憲、許智傑、議員簡舒培等人，民主活水則派出立委陳培瑜、立委賴惠員登記，而民主活水預料將與新系派合配票。至於中評委登記名單，包括前台北市黨部執委廖建發、前台南市黨部執委王開玹、中評委周志賢、中常委兼立委邱志偉、議員魏筠、江肇國、立委沈發惠等13人登記。民進黨則表示，候選人資格待7月1日中執會進行審議後確定。