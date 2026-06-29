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▲身高186公分的許書誠，自金門縣中正國小起步，歷經金城國中，隨後為追尋更高競技水平遠赴高雄高苑工商發展。（圖／中信兄弟提供）

▲許書誠擁有游擊手罕見的186公分身高與廣大守備範圍，更展現了二壘、三壘多功能防守的調度彈性。（圖／記者朱永強攝）

在中華職棒37年新人選秀會上，來自金門的「大物游擊」許書誠正式獲得中信兄弟球團指名，這不僅是他個人職棒夢的起點，更在中華職棒史上寫下全新一頁。許書誠成為中職史上首位金門出身的野手，成功接棒前輩翁豐堉，延續離島棒球的職棒香火，為金門棒球發展立下重要里程碑。身高186公分的許書誠，自金門縣中正國小起步，歷經金城國中，隨後為追尋更高競技水平遠赴高雄高苑工商發展。這名「離島好手」在高中三年蛻變迅速，不僅是高苑工商的核心游擊手，更在去年入選U18世界盃中華代表隊，成為睽違32年後再有金門出身球員披上青棒國家隊戰袍的紀錄保持人。U18世界盃的9場賽事中，許書誠擔任主戰游擊手，以0.412的高打擊率名列全隊之冠，攻守俱佳的表現使其身價水漲船高。富邦悍將總教練後藤光尊先前在受訪時便曾對這名選手展現高度評價，曾誇他技能全面、具備卓越的未來性，與日本職棒的弘林紅太郎、坂本勇人，大讚：「是不可多得的人才。」從離島單純愛打球的少年，到成為背負國家隊名聲的職棒新秀，許書誠坦言這一路並不容易。他回憶在U18國際賽初登場時，面對高強度對手與巨大的國家榮譽壓力，曾因緊張而放不開身手，這也成為他成長的轉捩點。如今的許書誠，已具備了擔任內野核心的沉穩氣質。他不只擁有游擊手罕見的186公分身高與廣大守備範圍，更展現了二壘、三壘多功能防守的調度彈性，這種特質讓中信兄弟教練團在戰術部署上多了一枚活棋。中信育樂營運長劉志威曾表示，兄弟一直以來都對於中線相當重視，大約續約江坤宇無疑已經說明了這一點。許書誠加盟這支球隊將面臨巨大競爭壓力，但也是成名的契機。對於挑戰職棒，許書誠心態成熟，他認為這不是終點，而是另一段激烈競爭的開端。「職業舞台高手雲集，必須更加自律。」這不僅是一次個人層次的突破，更讓金門家鄉的棒球界燃起新希望。繼翁豐堉之後，許書誠以「野手」身份踏入職棒，打破了金門球員多以投手發展的歷史，展現出離島棒球多元培育的成果。中信兄弟教練團對其寄予厚望，期待他在經過職業系統的重量訓練與賽事洗禮後，能兌現其「游擊砲」的天賦，成為中信兄弟未來的黃衫內野核心。