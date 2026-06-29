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▲中華職棒會長蔡其昌在2026年季中新人選秀會開場致詞時，再次澄清中職並不存在外界所謂「600萬元簽約金上限」。（圖／記者林柏年攝）

▲紐約洋基隊簽下台灣18歲投手賴謙凡，簽約金為87.5萬美元，蔡其昌期待未來有旅外等級大物留在台灣，讓市場真正驗證球團誠意。（圖／記者朱永強攝,2026.6.26）

2026年中華職棒季中新人選秀會今（29）日晚間登場，今年選秀雖有多達200名球員報名，創下歷年新高，不過外界仍關注，不少備受期待的高中畢業好手最終選擇旅外或升學，也讓中職是否存在「600萬元簽約金天花板」的話題再度被拿出討論。對此，中華職棒會長蔡其昌在選秀會現場再次澄清，中職沒有任何所謂600萬元簽約金上限，並坦言自己其實也期待有旅外等級的大物球員願意投入中職，測試各球團是否真願意端出更高簽約金。近年中職選秀市場頻繁被討論是否存在「600萬元簽約金默契」，蔡其昌受訪時明確表示，這項說法並不存在。蔡其昌說：「中華職棒沒有什麼叫做600萬上限的簽約金，我再強調一次，我已經講過很多遍，沒有這件事情。」他透露，過去兩、三年不斷聽到外界提到所謂「默契」或「上限」問題，因此自己私下也曾向各球團了解狀況，但各隊都向他表達，並沒有簽約金天花板這回事。蔡其昌指出，各球團的態度其實很清楚，只要球員具備相對應的實力與市場價值，球團都願意開出更高待遇爭取加盟。蔡其昌表示，各隊都曾向他說明，「只要有好的選手，他們都很願意，800萬、1000萬都可以。」蔡其昌坦言，他一直期待今年能有原本具備旅外機會、甚至受到大聯盟球隊關注的頂級好手，最後選擇投入中職選秀，讓六支球團真正面對高天花板球員時，有機會展現誠意與決心。不過，今年選秀會前，部分備受矚目的高中畢業球員仍選擇旅外或升學，讓蔡其昌直言有些可惜。蔡其昌說：「我一直在期待，今年能不能有所謂心中打算旅外的大物，或是被大聯盟球隊看中的人留下來，讓六隊來測試一下他們跟我講的是不是真的。但很可惜，好像很多人還是選擇去大學，或是選擇旅外。」他也提到，隨著未來中職有機會增加球隊，聯盟競爭與球員市場需求都會更加提升，屆時優秀年輕球員的身價也有望被進一步推高。蔡其昌也在選秀會開場致詞時勉勵所有參與選秀的球員，希望大家都能獲得球團青睞，正式踏上職棒舞台。今年中職選秀報名人數達200人，創下歷年新高，但在沒有旅外選手回歸、部分高中大物選擇挑戰海外的情況下，也再次凸顯中職如何提高選秀吸引力、留住頂尖年輕人才的重要性。蔡其昌強調，聯盟並不存在600萬元簽約金上限，未來若真有具備旅外實力的頂級球員投入中職，相信球團自然會用實際合約證明誠意。至於中職何時能真正突破外界口中的「600萬天花板」，或許就等下一位大物球員願意留下來，讓市場給出答案。