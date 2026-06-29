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▲山姆尼爾（右）和蘿拉鄧（左）在《侏羅紀公園》搭配讓人印象深刻。（圖／摘自IMDb）

等了數十年，歐洲終於要有自己的環球影城了。Comcast與英國政府近日正式宣布，將在英格蘭貝德福德郡（Bedfordshire）興建「英國環球影城度假區」（Universal United Kingdom Resort），預計2031年正式開幕，成為環球影城進軍歐洲市場的首個據點。新園區距離倫敦市中心車程約45分鐘，地理位置相當優越。為配合這座大型樂園落戶，英國政府將斥資興建兩座全新鐵路車站、改善周邊道路網絡，包括連接A421公路及M1高速公路13號交流道的路段，而Comcast亦將投資逾50億英鎊進行建設。英國政府另額外投入13億英鎊升級周邊基礎設施，兩方合計總投資額逾63億英鎊（約新台幣2,600億元）。樂園預計開幕首年就能吸引約850萬名遊客，帶動周邊旅遊與就業經濟效益。雖然官方尚未公布最終主題設計，但據BBC引述消息人士透露，園區很可能引入具英國文化特色的經典IP，包括《007》系列與《柏靈頓熊》；另有傳聞指《魔戒》與《侏羅紀世界》將成為重點主題園區之一。規劃文件亦顯示，園區可能打造全歐洲最高的雲霄飛車，並附設免門票的餐飲娛樂購物區，讓未購票的訪客也能享受園區氛圍。值得關注的是，英國環球影城初期規模將與美國佛羅里達的環球影城、冒險島及史詩宇宙樂園相近，長遠計劃則預計擴建至與日本環球影城相當的規模。園區亦特別強調將以生態保育及環境友善為設計核心，在歷代環球影城中屬一大創新。同樣是亞洲以外的環球影城，英國版與台灣旅客最熟悉的日本大阪環球影城（USJ）有幾個關鍵差異：日本環球影城以哈利波特、任天堂超級任天堂世界、蜘蛛人、侏羅紀公園等美日混合IP為主軸，每年吸引約800萬人次，以亞洲觀光客與日本本地客為主要客源。英國版則主打007、魔戒、柏靈頓熊等英倫本土IP，走差異化路線，鎖定歐洲本地客及全球英語系旅客。日本環球影城面積約108英畝，是目前亞洲最大的環球影城。英國版長遠計劃擴建至相近規模，並加入生態保育設計理念，是歷代環球影城中首座以「環保」為核心訴求的主題樂園。日本環球影城採全區收費制，英國版則規劃設置免門票的餐飲與娛樂購物區，讓非遊客也能感受園區氣氛，商業模式更加多元開放。日本環球影城位於大阪，從東京前往需搭新幹線約2.5小時；英國版距倫敦僅45分鐘車程，交通便利度明顯勝出，對歐洲短途旅客極具吸引力。目前全球環球影城版圖包含美國好萊塢、奧蘭多度假區（含三座主題樂園）、日本大阪、北京，以及授權的新加坡環球影城；英國版將成為第一座落地歐洲的環球影城，也是近年來品牌全球擴張戰略的重要一環。