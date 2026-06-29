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▲內馬爾歷經2023年嚴重膝傷後的艱辛復健，好不容易趕上本屆世界盃，但目前定位是替補。（圖／美聯社／達志影像）

▲拉揚具備187公分的出眾身材，比175公分的內馬爾高上許多。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃淘汰賽進入白熱化，巴西隊將在32強賽中正面對決日本隊。儘管傳奇巨星內馬爾（Neymar）在傷癒後已於小組賽末戰完成國家隊回歸，但巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在賽前記者會上明確表示，內馬爾目前無法負擔太長時間的出戰，意味著他對戰日本恐也將以替補身分出賽。這項調度背後，除了考量內馬爾剛傷癒復出的身體負載外，更重要的原因是巴西鋒線迎來了一位年僅19歲的超級新星拉揚（Rayan），他已經是球隊不可或缺的一員。內馬爾歷經2023年嚴重膝傷後的艱辛復健，好不容易趕上本屆世界盃，卻又因小腿傷勢錯過小組賽前兩戰。安切洛蒂指出：「內馬爾狀況調整得非常好，但他無法負荷完整的90分鐘。在淘汰賽這種一場定勝負的場合，他將作為改變戰局的奇兵，而非先發選擇。」這意味著這位34歲的老將將繼續在板凳席觀察戰況，伺機於下半場提供致命的進攻靈感。相比於內馬爾的緩步回歸，巴西陣中另一位焦點人物——年僅 19 歲的右翼前鋒拉揚，已成為本屆賽事最耀眼的新星。這名效力於英超伯恩茅斯（Bournemouth）的天才少年，在小組賽對陣蘇格蘭與海地的比賽中表現極度亮眼，甚至打破了傳奇球星馬爾科·安東尼奧（Marco Antonio）自1970年以來，巴西隊最年輕的世界盃先發紀錄。拉揚具備187公分的出眾身材，比175公分的內馬爾高上許多。此外他還有出色的邊路突破速度，他在場上展現的侵略性與穩定輸出。與技術型的後內馬爾相比，拉揚屬於靠身體條件直接展現威脅的球員，在如今球隊與維尼修斯（Vinícius Júnior）作為主箭頭的情況下，他更適合球隊體系。讓安切洛蒂毅然決然給予他與維尼修斯、庫尼亞（Matheus Cunha）並肩作戰的機會。拉揚在本季英超表現搶眼，成為史上第三位在英超生涯前三場比賽皆有進球或助攻的青少年球員，這份火熱狀態讓他順理成章地擠掉了部分資深名將的先發位置。面對日本前鋒塩貝健人近期發表的「巴西恐成過氣強權」等挑釁言論，安切洛蒂展現了名帥的大氣，他拒絕隨媒體起舞，並強調：「我們不玩心理遊戲，我們只專注於球場上的細節。」這場巴西對陣日本的淘汰賽，將成為拉揚生涯的最重要測試。外界高度關注這位年僅19歲的新星，能否在面對日本嚴密的團隊防守下，繼續證明自己有資格扛起巴西的進攻大旗。安切洛蒂堅信，由拉揚領軍的年輕前鋒線，將是巴西奪取第六顆星的關鍵，至於內馬爾，則將作為球隊最沉穩、最具威脅的「板凳終結者」，隨時準備在關鍵時刻給予日本致命一擊。