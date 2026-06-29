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▲由BDW Gallery × 莉．瓷藝博物館共同策劃推出的特展 《PICASSO IMAGINARY PORTRAITS：畢卡索想像中的人物肖像》，將於7月1日至9月30日展出。（圖／莉．瓷藝博物館提供）

由BDW Gallery × 莉．瓷藝博物館共同策劃推出的特展 《PICASSO IMAGINARY PORTRAITS：畢卡索想像中的人物肖像》，將於7月1日至9月30日展出，完整呈現畢卡索晚年極具代表性的《Imaginary Portraits》全套29幅作品，帶領觀眾深入理解這位20世紀藝術巨匠最後階段最自由奔放的創作精神。1969年，時年87歲的畢卡索（Pablo Picasso）於法國南部穆然（Mougins）工作室中，因一批新送達畫材的包裝紙板而激發靈感。這些原本平凡無奇的瓦楞厚紙板，成為他即興創作的媒介。畢卡索直接以不透明水彩作畫，完成了29幅《Imaginary Portraits》。這系列作品被視為畢卡索晚年創作中最具爆發力與實驗性的代表之一。著名石版畫家 Marcel Salinas 於1969年至1972年間與畢卡索共同合作，將這29幅作品轉化為石版畫，完整保留了筆觸、色彩層次與瓦楞紙板的特殊肌理，使此系列成為畢卡索晚年少數具有高度「共同創作精神」的重要作品。完整29幅全套《Imaginary Portraits》於國際市場極為罕見，目前全球可知完整收藏數量極少，全美僅有三套完整典藏。其中一套美國德州麥卡倫國際藝術與科學博物館（IMAS）重要館藏於2017年首度來台，於國立歷史博物館及國立台灣美術館巡迴展出，引起廣大迴響。莉．瓷藝博物館指出，此次於 莉．瓷藝博物館展出的版本，為私人珍藏編號 A115/250之完整29幅全套作品，不僅保存完整，更保留原始出版包裝盒、郵票與郵戳流通紀錄，完整見證作品從出版、流通到收藏的歷史軌跡。如此完整且原貌保存之狀態，在全球收藏市場與學術研究領域皆極具重要價值。主辦單位表示，本次展覽不僅是一次藝術展出，更是一場理解畢卡索晚年創作核心精神的重要機會。透過這29幅作品，觀眾將能看見畢卡索如何在生命最後階段，仍持續突破既有形式，重塑我們理解人物與藝術的觀看方式，以自由、無拘束的筆觸，完成對藝術一生最深刻的總結。