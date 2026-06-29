（更新時間19:59）受到對流雲系發展旺盛，今（29）日全台各縣市晚間都陸續出現大雷雨，經濟部水利署也在晚間19點20分針對南投縣發布淹水警戒範圍，一級警戒範圍包含水里鄉 、 魚池鄉，《NOWNEWS》今日新聞將持續更新全台各地淹水警戒範圍。
⚠️淹水警戒範圍
南投縣
一級警戒 : 水里鄉（時雨量82.4毫米） 、 魚池鄉
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️災防告警
📍發布時間：6月29日19時50分
影響地區：南投縣水里鄉。
19時50分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時50分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、土石流、低能見度、雷擊。
📍發布時間：6月29日19時07分
影響地區：南投縣中寮鄉、國姓鄉。
氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時07分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、土石流、低能見度、雷擊。
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南投縣
一級警戒 : 水里鄉（時雨量82.4毫米） 、 魚池鄉
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
⚠️災防告警
📍發布時間：6月29日19時50分
影響地區：南投縣水里鄉。
19時50分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時50分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、土石流、低能見度、雷擊。
影響地區：南投縣中寮鄉、國姓鄉。
氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時07分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、土石流、低能見度、雷擊。