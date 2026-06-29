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麥格理證券最新報告看好聯發科ASIC業務的成長潛力，認為隨新一代TPU專案放量、先進製程產品比重提升，加上有機會爭取更多美國雲端服務供應商（CSP）訂單，聯發科2028年ASIC營收可望大幅超越先前預期。麥格理維持「優於大盤」評等，並將目標價由5850元大幅調高至1萬元。麥格理指出，聯發科ASIC專案進度優於預期，預估2028年相關營收可達400億美元，較原先估計的180億美元明顯上修。報告認為，新一代TPU將帶動先進製程需求，並推升產品平均售價；聯發科也正持續爭取博通在相關市場的市占，未來若取得另一家美國大型CSP的CPU專案，ASIC業務仍有額外上行空間。麥格理認為，ASIC產品雖可能對毛利率帶來些微稀釋，但對營業利益率的貢獻將更為顯著，成為聯發科中長期獲利的重要支柱。不過，報告也下修聯發科2026年與2027年每股純益預估，分別調降16%及11%，主因智慧手機及消費性電子需求較預期疲弱，零組件漲價也可能促使市場轉向較低階機種。麥格理預期，智慧手機出貨量在2026年至2028年間仍將面臨壓力，但聯發科的旗艦SoC有機會切入三星Galaxy S系列，可望部分抵銷手機市場逆風。在ASIC需求帶動下，麥格理將聯發科2028年每股純益預估調高71%，並以2028年本益比35倍估值，推升目標價至1萬元。報告認為，後續觀察重點包括雲端ASIC與TPU專案進展、是否取得新ASIC設計案、低軌衛星晶片設計機會，以及手機需求是否回溫。不過，麥格理也提醒，終端需求疲弱、晶圓代工成本升高、Google TPU專案延遲及匯率變動，仍是聯發科後續營運需留意的風險。