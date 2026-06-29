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台灣男子赴日本當詐騙車手的案例近年來大量增加，新潟縣警方於29日逮捕到一名28歲台男，冒充警察身分，騙取新潟市東區一名70多歲女性現金約812萬日圓，男子自稱是室內設計師，被逮後態度仍強硬，堅決否認犯行。根據新潟電視台報導，警方逮捕了一名涉嫌冒充警察等身分、騙取新潟市東區一名70多歲婦人現金約812萬日圓（約台幣160萬元）。警方指出，嫌犯這個月8日也因為另一起類似詐騙案件被捕。根據警方調查，今年5月29日前後至6月7日期間，該名男子的同夥多次致電受害女性家中，分別假冒電信公司人員、縣警局警察及檢察官，使女性誤以為自己被捲入犯罪案件。嫌犯隨後以「需要調查紙鈔號碼」為由設局欺騙，要求老婦將裝有約812萬日圓現金的信封放置於自家門前，並由該名男子前往取走。該名男子被認為在詐騙集團中擔任「車手」的角色。男子的詐騙同夥不僅打探出該名女性的存款金額，甚至為了讓她能順利從金融機構提領現金，還製作了假的房屋裝潢估價單寄給受害者。該名男子此前已因涉及其他情節類似的案件，於6月8日因涉嫌詐欺遭到逮捕。面對警方的調查，男子辯稱「我沒什麼好說的」，否認了相關指控。該名受害女性直到真正的警方上門詢問前，都深信嫌犯所編造的虛假說詞，完全沒有察覺到自己已經受騙上當。