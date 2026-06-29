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中華職棒37年選秀會今（29）日登場，手握狀元籤的富邦悍將，首輪指名大溪高中游擊手陳柏凱，這是繼2018年戴培峰後，悍將球團史上第2位「高中生狀元」，陳柏凱的哥哥陳品宏今日也有到會場，兄弟倆未來將一同在悍將奮戰。陳柏凱受訪時笑說，能跟哥哥同隊很開心，「畢竟從小到大都還沒有跟哥哥同隊過，那希望在一軍舞台上，可以在後面幫哥哥守備。」大溪高中游擊手陳柏凱擁有優異身材條件，不僅具備長打能力與爆發力，未來發展空間也相當可觀。陳柏凱是一名兼具培養價值與發展潛力的全方位內野手，成為各球團補強游擊防區的重要目標，也是今年選秀首輪的熱門人選。陳柏凱哥哥是富邦悍將左投陳品宏，陳品宏今日也親自到選秀現場，替弟弟加油、打氣。悍將在首輪第1順位直接指名陳柏凱，這是悍將球團繼2018年選入戴培峰後，球團史上第2位高中生狀元。陳柏凱選秀後表示，「謝謝富邦悍將能給我這個機會，也很開心跟哥哥同隊。畢竟從小到大都還沒有跟哥哥同隊過，那希望在一軍舞台上，可以在後面幫哥哥守備。」陳柏凱笑說，昨晚睡不著，直到半夜2點才入睡，因為既緊張又興奮，聽到自己成為選秀狀元，陳柏凱心中大石頭終於放了下來。陳柏凱透露，父母也會希望兩兄弟能夠在同一隊打球，「沒有在一起奮戰過，他們蠻想看到兄弟站在同一個舞台上。」陳柏凱笑說，他不知道哥哥會來選秀現場，「我看到新聞才知道他要來。」陳品宏則跟弟弟說，「我們一起加油，一起拿總冠軍。」陳品宏笑說，選前真的不知道弟弟會成為狀元，對於弟弟在他身後防守的畫面，已經開始浮現。