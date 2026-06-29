我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭景鴻（如圖）在加入Energy之前有簽約另一家公司，本來要發行個人專輯，沒想到卻遇上金融海嘯，導致公司裁員、無緣發片。（圖／記者趙文彬攝影）

Energy成員阿弟以本名「蕭景鴻」推出首張個人專輯《蕭景鴻Edy Hsiao》，今（29）日擔任hito大台柱，聊起一路的起起落落，他坦言一度沒有工作、窮到口袋剩3塊，但感謝老婆Mei始終不離不棄，直言：「看到我一路走過來再拿起麥克風，她比我還感動。」而蕭景鴻也分享結婚19年的秘訣，笑說：「我每天都在修行，因為家家有本難念的經。」但他認為很重要的一點是，必須多為對方著想、隨時站在另一半的角度去思考。蕭景鴻分享，在加入Energy之前有簽約另一家公司，本來要發行個人專輯，沒想到卻遇上金融海嘯，導致公司裁員、無緣發片。雖後來組成Energy，但蕭景鴻直言：「這件事埋藏在我心裡很久，一直有個願望是能做自己的創作專輯。」而蕭景鴻也分享自己曾完全沒收入、窮到口袋裡只剩3塊，對此他也十分感謝老婆的支持與陪伴，感性表示：「上輩子有燒好香，我才可以遇到我太太，在我最不穩定的時候，一直支持我、撐起這個家，看到我一路走過來再拿起麥克風，她比我還感動。」而今日受訪前，公司同門吳建豪宣布再婚，對此蕭景鴻也獻上祝福：「很恭喜他找到真愛。」坦言兩人私下其實不熟，僅是點頭之交，但還是很恭喜他。被問到身為「生子前輩」是否傳授秘訣？已是三寶爸的蕭景鴻笑說：「不敢當！生小孩我應該是很多人的前輩，畢竟這年代敢生三個的也不多。」讓全場聽了笑翻。與老婆結婚19年的他，提到婚姻秘訣他突然嘆口氣說：「唉～這個啊！」坦言婚姻這種事情，很難給予建議，「我都告訴自己，人生每個不同階段都在修行，我每天都在修行，因為家家有本難念的經。」但他認為維持家庭很重要的一點是必須多為對方著想、隨時站在另一半的角度去思考，絕對不會只有自己。多年婚姻生活中，有走不下去嗎？ 蕭景鴻直呼：「一定有啊！不要說婚姻，男女朋友也都會有，且當了父母後又是另一個坎，每個階段都會有不同的問題。」