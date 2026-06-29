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中華職棒37年新人選秀會今（29）日落幕，「黃衫軍」中信兄弟大進補，一共選進11人，為各隊最多，總教練平野惠一選後直言非常滿意，給了100分的評價。談到首輪指名的內野手許書誠，平野認為許書誠的身形高大，相當有魅力，期待未來發揮長打能力。兄弟近2年一共選入19位新人，未來農場也會更加競爭，平野表示，希望農場的選手們會「有感覺」。兄弟在今年選秀會排第5順位，一共選了11人，為各隊最多。首輪指名高苑工商內野手許書誠，後續10人分別是投手巫宏威、賴承鍇、黃玠瀚、洪晨勛、石主恩、大瀧幸治，外野手林鈞瑋、机崇瑋、王羽飛，以及內野手吳家畯。平野選後表示，由於是第5順位，給這次選秀的成果100分，「這不是我一個人的選秀，是我們球團所有人共同做出的決定，所以以這次的結果來說，我覺得是滿不錯的。」談到首輪的「游擊大物」許書誠，平野直言相當期待，「看到他高大的身形，非常有魅力，期待他的跑、打、守以及長打能力。」平野透露，自己當初是以「逆指名」的方式加入歐力士藍浪隊，因此沒有感受過這種選秀被指名的緊張感，「我是比較特殊的第1指名。」不過平野也說，能夠感受父母期待孩子參加選秀的心情，「棒球生涯一路在背後支持選手的父母，看到選手被選上，應該是非常開心。」平野直言，選手抱持著夢想、希望進入職棒，他也會幫助選手擁有更好的發展，「我會盡量去支持、幫助選手們。」此外，兄弟這2年共選入19位新人，未來農場也會更加競爭，平野表示，希望農場的選手們會「有感覺」。