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韓國總統李在明29日韓國總統府青瓦台宣布半導體產業「三大超級計畫」，攜手三星與SK海力士等大型企業在非首都圈，興建半導體廠與AI資料中心和記憶體晶片廠，青瓦台簡報上更直接秀出台灣西部科技廊帶，標註了新竹科學園區到南部科學園區的範圍和距離，作為參考目標。根據韓聯社報導，李在明宣佈將攜手韓國大型企業推進三大超級計畫。三星電子、SK海力士等國內大企業將攜手政府在非首都圈地區興建半導體廠、物理人工智慧（AI）廠和AI數據中心，建立產業三大主軸，並宣布全南光州統合特別市將成為除了首爾首都圈之外第二個大型半導體生產聚落。韓國兩大巨頭三星電子和SK海力士將在全南光州統合特別市在內等西南部地區，共投資800兆韓元，建造四座記憶體晶片製造廠，投資規模創韓國企業之最，更是超出韓國政府今年全年預算約728萬億韓元。產業通商資源部預計將在30日公開選址。兩大公司還計劃在忠清地區修建大規模HBM晶圓廠；在東南圈（釜山和慶尚南道等）和大慶圈（大邱和慶尚北道等）建設半導體材料、零部件和裝備生產線。全羅南道和光州被認為擁有多項優勢，可以促進半導體產業的發展。由於半導體廠是一個耗電量龐大的產業，穩定的電力供應被認為是選址最重要的競爭優勢，許多發電廠和再生能源廠在此區域，因此能有穩定電力。未來 15 年還將投入超過 30 兆韓元的巨額資金，用於開拓具有高成長潛力前景的市場，例如下一代記憶體和用於邊緣運算的 AI 半導體。值得注意的是，在青瓦台簡報中，韓國政府將光州的半導體基地聚落，拿來與台灣的南部科學園區類比，在簡報上列出了台灣科技廊帶的地圖以及國旗，標註了新竹科學園區到南部科學園區的距離，約230公里，與首爾首都圈的龍仁國家產業園區到光州的距離相近，希望能複製台灣半導體走廊的經驗，將記憶體晶片、先進封裝、設備材料等廠商擴展至其他區域，打造完整的半導體供應鏈生態系。