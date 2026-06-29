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行政院政委暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮涉入職場霸凌案，調查結果出爐12項調查中有2項構成職場霸凌。行政院今（29）日晚間宣布院長卓榮泰今約談後決定從7月1日起停止政委職務。對此楊珍妮發出聲明重申事實不明，調查欠缺正當程序；主管未能採納同仁建議，不能視為霸凌；外界抹黑，來自特定來源，企圖影響結果；未審先判，缺乏具體事證，不排除採取法律途徑之權利以正視聽；「本人表達最誠摯的謝意，我將銘記於心」。對於卓榮泰拍板停止政委職務，楊珍妮發出聲明表示，首先，事實不明，調查欠缺正當程序。針對上週發布之調查報告，重申該調查報告係基於少數人士片面之詞所做成，尤其就認定成立霸凌之二項指控，並未提示證據、給予任何說明或答辯機會，欠缺正當程序。而本調查係特定另有圖謀人士在背後操作、不斷向媒體放話而啟動、創造輿論聲量，將她加上「霸凌」罪名，令她心痛不已。楊珍妮說，回想顏副總自去年9月起請長假5個多月期間兩人互相鼓勵彼此，在過世後家人敘述與顏副總之關係驟變，前後判若兩人的變化是明顯無法連結、也無法合理解釋的鐵一般事實。因此，自己希望能透過合法、合理之程序，再做進一步調查，讓事實真相更清楚。其次，職責所在，主管未能採納同仁建議，不能視為霸凌。楊珍妮說，針對報告中提及與同仁相處情形構成霸凌，自己無法接受，尤其令她痛心。開會時，如同仁建議或分析意見，因時勢環境等因素不可行，而未獲採納，或在開會時主持人為掌握時間及避免偏離主題，打斷或制止同仁發言，實為推進會議進行必要的裁決作為，均並未逾越職務上必要合理範圍，不能與歧視、侮辱言行等 造成敵意或冒犯之不友善作為相提並論。或許有同仁因意見未獲採納而有失落感，但不能視為霸凌。第三，外界抹黑，來自特定來源，企圖影響結果。楊珍妮說， 自己經多方核對資料，判斷這段時間以來所有的抹黑與放話，皆係來自同一特定來源。該特定來源在政治與媒體擁有龐大影響力，企圖帶領輿論方向並企圖影響調查結果。第四，未審先判，缺乏具體事證，不排除採取法律途徑之權利，楊珍妮說，針對過去三個月來，部分媒體出現未審先判、排山倒海的負面報導，指控推動CPTPP不力、缺乏計畫且無進展，甚至有排擠、 給予下馬威等行為等，調查報告已明確指出前述指控皆無具體事證不成立，足證此等言論均屬虛構，係由特定有心人士刻意營造，對她不公平的輿論氛圍，對於傳遞此等訊息之人，不排除採取法律途徑以正視聽。最後，楊珍妮說，院長決定7月1日起停止政務委員職務。對於這段期間一路陪伴、支持並盡心協助她的長官們、OTN同仁以及相關單位夥伴，「本人表達最誠摯的謝意，我將銘記於心」。