台北盆地、中南部近山區更可能達36度

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明天天氣：高溫炎熱、午後中部以北山區較大雨勢

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

氣溫預報：臺北盆地、中南部山區飆最高溫

▲中央氣象署公布未來一週天氣重點。（圖／中央氣象署提供）

又有颱風恐生成！最快週末衝進廣東沿海

6月30日空氣品質

炎夏正式報到了！中央氣象署表示，明（30）日台灣各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，預報員黃恩鴻表示，周四至周六各地多雲到晴，一直到週日（5日）才變天。氣溫部分，明天西半部普遍來到33至35度，，呼籲民眾準備好防曬相關工作。中央氣象署表示，明（30）日天氣與29日類似，但水氣略減少，台灣各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，環境吹偏南風，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨。到了中午過後，中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且中部以北山區可能有較大雨勢發生，下午外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。6月30日氣溫方面，中央氣象署表示，西半部高溫普遍來到33至35度，，而東半部普遍為31、32度，近中午前後紫外線偏強，可來到過量等級，外出請做好防曬並多補充水分。離島天氣：澎湖多雲短暫陣雨，27至31度，金門陰時多雲短暫陣雨，26至31度，馬祖多雲，26至31度。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東南方及關島東南方皆有熱帶擾動發展機率，其中，菲律賓東南方擾動預估於週四、週五進入南海，週日至下週一接近廣東沿海，整體發展有限。關島東南方的熱帶擾動發展機率較高，週五可能增強為熱帶性低氣壓，後續不排除發展為颱風，週末可能朝日本方向或靠近台灣，但路徑變化大，且距離遙遠，後續仍須持續觀察。宜蘭、花東空品區、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖環境部表示，6月30日（週二）台灣環境風場為東南風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。