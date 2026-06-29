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▲富邦悍將以狀元籤選進大溪高中游擊手陳柏凱。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

中華職棒37年新人選秀會今（29）日落幕，手握狀元籤的富邦悍將，首輪指名大溪高中「游擊大物」陳柏凱，後續還補進8名新秀，一共選了9位好手。悍將執行副領隊林威助選後相當滿意。談到新科狀元陳柏凱，林威助大讚天花板很高，更直言未來1到2年都會在二軍農場養成，有機會成為隊內主力游擊手。悍將手握本屆選秀狀元籤，首輪選進大溪高中游擊手陳柏凱，與哥哥、富邦投手陳品宏成為隊友。後續8輪，悍將分別選入投手余冠諭、陳霆豪、秦琮恩、李聖韓、劉建利，外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安，內野手全永樂、吉路・少瑪。選秀悍將執行副領隊林威助認為很不錯，且很有收穫，「選到2位游擊手，3位左投、2位右投，今天選秀滿不錯的。」陳柏凱是本屆關注度最高的高中野手，一度有機會旅外，但最後選擇投入中職選秀。林威助直言，「他應該是高中應屆畢業生裡面，天花板最高的一位游擊手嘛。不管打擊、守備，我覺得應該養成個幾年，應該是會成為隊內的主力游擊。」林威助說，陳柏凱是壓線報名選秀會，球隊也從那時開始討論是否將陳柏凱納入狀元考量。林威助說，陳柏凱的養成重要，未來這1、2年在二軍農場的機會比較高一點，「我們我們會跟二軍教練團再做一次的討論。我們選進來的選手，要怎麼在養成的這塊讓有好的規劃，一步一步（成長），終究還是要在一軍的舞台發光發熱，那就盡可能的把這一條路鋪好，讓他們好好的去走下去。」至於外界關心陳柏凱有沒有機會中職600萬簽約金門檻，林威助表示，「如果是好的選手的話，應該也有可能突破，這要問領隊，但機會是有的。」雖然這次被外界認為是選秀小年，但各隊仍補進不少好手，林威助說，「大家也知道，海外的即戰力的選手都沒有回來參加選秀嘛，加上有幾位選手都要去國外發展。但每一支球隊都還有自己比較缺少的位置，盡可能的去補強、補好，這是比較重要的。」本次選秀50位獲選的選手中，投手就佔了29位，林威助認為，棒球還是投手佔滿重的部分，「投手的養成跟即戰力中間要怎麼樣去拿捏。每隊有些現在是即戰力，但之後比較年輕的投手有沒有上得來，這也是蠻重要的。」