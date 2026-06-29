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2026美加墨世界盃足球賽32強即將展開，日本隊將在台灣時間周二凌晨1點正面對決巴西隊，這場比賽全球關注，因為這一組合宛如重現經典動畫《足球小將翼》劇本。不僅日本人瘋狂，就連海外的墨西哥人也因足球小將感受到這場比賽的意義，日媒更稱這場對決如同夢想成真。根據日媒《東京體育》報導，日本將迎戰足球強權巴西，在世界盃淘汰賽即將登場之際，全球目光再次聚焦於這部日本引以為傲的足球漫畫（動畫）巔峰之作《足球小將翼》（Captain Tsubasa）。義大利《體育郵報》（Corriere dello Sport）以「歷史總是驚人地相似」為題報導，指出對於足球與動畫迷來說，很難不將這次的對戰組合聯想在一起。文中提到，「世界盃的抽籤結果讓巴西對陣日本的賽事在32強賽中實現。這個對戰組合讓人瞬間聯想到跨越世代、風靡無數人的經典動畫《足球小將翼》。」該報導進一步將作品與現實連結：「在高橋陽一老師筆下的這部作品中，日本隊曾在 U-20 世界盃決賽中，挑戰足球王國——同時也是主角大空翼心目中絕對強敵的巴西，最終贏得勝利。距離該動畫首播至今已將近 40 年，如今那一戰終於在現實中上演。」在1997年出版的《足球小將世青篇》決賽，主角大空翼率領日本隊，在決賽對決由「神之子」辛坦拿以及宿敵納德雷沙領軍的巴西隊。劇中靠著大空翼和絕佳拍檔岬太郎，還有日向小次郎等人展現默契與鬥志，成功以3:2擊敗巴西。讀賣新聞則提到，足球小將的風潮席捲了全球，在本屆世界盃場邊，甚至有他國球迷身穿藍色日本隊服外，一位名叫多明格斯的墨西哥會計師還戴著一條寫著「必勝」的頭帶。他說，小時候看了《足球小將》後，他就成了日本足球的球迷。自1998年日本隊首次在法國世界盃亮相以來，他一直透過電視觀看日本隊的比賽。得知日本隊將在本屆世界盃會在墨西哥踢球時，他毫不猶豫地買了一張價值超過10萬日圓的比賽門票，就為了能夠現場觀看日本隊比賽。日媒報知體育則以夢想成真來形容，在社群平台X上，許多日本球迷都表示「我等不及了」、「這簡直就是《足球小將》的劇情」、「《足球小將》終於要完結了嗎！？」、「誰能想到《足球小將》竟然是一部預言未來的漫畫？」