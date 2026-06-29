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美方扶植韓國瑜做恐怖平衡！洪健益：間接打臉親中鄭麗文

立法院長韓國瑜這次帶團出訪美國，民進黨台北市議員洪健益今（29）日在政論節目《頭家來開講》中表示，美方並未因為國民黨內部的親中路線而拒絕交往，無非是想告訴國民黨，現階段鄭麗文整天代表習近平等等的問題，在這種情況下，美國人就「扶植國民黨的立法委員的立法院的院長，其實韓國瑜來做一個恐怖的評論（平衡）」，藉此達到制衡。針對國內的國防預算爭議，洪健益直言，這一次為什麼他們提出兩千四百億的特別預算？政府提了兩千一百億，在野黨不但不支持，反而說要提兩千四百億。他質疑，如果讓兩千一百億的特別預算通過，內容如何買賣等細節，國防部一定會跟立法院報告清楚。洪健益痛批，在野黨一邊擋著兩千一百億，一邊向國人報告「我們自己兩千四百億比兩千一百億多」，這根本是在玩假的、玩雙面手法。他呼籲藍白陣營，若真有心討論結構都可以，應該「先把兩千一百億的特別預算先過嘛」。洪健益進一步分析，美國人邀請韓國瑜訪美，無非是想告訴國民黨，美方並未因為國民黨內部的親中路線而拒絕交往。他指出，現階段鄭麗文整天代表習近平等等的問題，在這種情況下，美國人就「扶植國民黨的立法委員的立法院的院長，其實韓國瑜來做一個恐怖的評論（平衡）」，藉此達到制衡。洪健益認為，美方此舉主要就是要讓鄭麗文知道「不是非你莫屬」，同時也拉抬了韓國瑜的聲勢。以目前國民黨內2028總統候選人的態勢來看，韓國瑜的聲量並沒有比較低，這次拜訪美國，重點在於議長有見到、大家有起來討論，可以說是「間接直接打臉了鄭麗文」。