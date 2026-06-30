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▲柯瑞近日在接受採訪時回顧生涯，他毫不猶豫地指出2015至2017年間的勇士隊，是他心目中並列最強的陣容。（圖／美聯社／達志影像）

▲杜蘭特認為在2016年選擇加盟勇士時，並非因為他們是常勝軍，反而認為這是一支「弱勢球隊」。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊近年建立的輝煌王朝，已成為NBA歷史上最具代表性的傳奇之一。然而，對於這支球隊的當時的「歷史地位，球隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）與曾短暫效力的超級巨星杜蘭特「KD」杜蘭特（Kevin Durant），卻有著截然不同的解讀，甚至在「勇士是否為傳統強隊」的看法上出現了有趣的歧見。柯瑞近日在接受採訪時回顧生涯，他毫不猶豫地指出2015至2017年間的勇士隊，是他心目中並列最強的陣容。「那幾支球隊每個人都有明確職責，我們擁有當時最高的水準、最高的球商與最強的運動能力。」這段時期的勇士隊確實統治了聯盟，不僅在2015與2017年奪下總冠軍，更在2015-16賽季創下史無前例的73勝9敗常規賽紀錄。對於柯瑞而言，那段時期的勇士展現了籃球運動的極致美感，是他職業生涯的巔峰之作。相比於柯瑞的強大自信，杜蘭特在日前受邀參與播客節目時，卻給出了一個令人意外的觀點。他認為在2016年選擇加盟勇士時，並非因為他們是常勝軍，反而認為這是一支「弱勢球隊」。「這支組織在過去從來不是一個贏家。」杜蘭特解釋道，「我看的是整支球隊的歷史，從1950年代開始，他們從來不是聯盟裡的長青樹。對我來說，這感覺像是一支弱勢球隊（underdog franchise），我沒去看過去這五年的輝煌。」杜蘭特強調，他加盟勇士純粹是因為感受到那裡才是他的歸屬，「這裡不是洛杉磯，也不是紐約，奧克蘭的環境讓我覺得很親切，像我成長的華盛頓特區。」他更坦言，當年加盟時與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）並非私交甚篤的「兄弟球隊」，完全是基於「想贏球」與「球風環境合拍」的動機才加入。杜蘭特的加盟被視為NBA歷史上最震撼的球員轉隊案之一。當時勇士才剛在2016年西區決賽以3：1逆轉擊敗杜蘭特效力的雷霆隊，隨後便迎來他的加入。這段合作期間，勇士連續兩年奪冠，杜蘭特個人更兩度獲選總決賽MVP。儘管兩人對球隊的「出身背景」解讀大相逕庭——柯瑞視其為個人生涯最強體系，杜蘭特則視其為一支渴望翻身的崛起球隊——但這兩種視角都反映了勇士王朝得以建立的核心原因：柯瑞對體系的高度信任，以及杜蘭特對勝利的純粹渴望。這兩段經歷，最終共同交織成了這支球隊至今仍令人津津樂道的黃金時代。