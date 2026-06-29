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在野陣營積極推動公投，但國民黨內部卻因路線問題，引發茶壺裡的風暴。立委洪孟楷串聯52位黨籍立委力推鞭刑公投，希望能趕在8月通過提案以符合中選會公告時程。然而國民黨中央日前卻發出新聞稿踩煞車，強調該案涉及刑事政策與價值討論，暫非現階段優先項目，引來洪孟楷反擊，許多民意希望亂世用重典，「黨中央說法真的沒有辦法理解」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文痛批，這根本是「國民黨大型髮夾彎現場」，文傳會主委陳以信上任不到一個禮拜，第一個重大成就就是跟黨主席鄭麗文一起推翻自家立委的提案。張育萌指出，陳以信週五突然說鞭刑公投涉及刑事政策與價值討論，不列入優先項目，同天鄭麗文也在專訪中透露，為了避免2018年公投氾濫的狀況，希望能聚焦在一兩個重大公投。也說最近與民眾黨主席黃國昌溝通要提「重啟核電」公投，讓張育萌傻眼吐槽，台灣2018年投過「以核養綠」，2021年又投「重啟核四」，現在又要提一個重啟核電，「我真的快昏倒，台灣到底要投幾次核電公投？」他認為先有陳以信、後有鄭麗文，直接把洪孟楷「臉打得腫到不行」，而洪孟楷受訪時也只能無奈表示尊重。在引發內鬨爭議後，陳以信不到48小時又在直播上改口，宣稱一切都是誤會一場，還強調不可能與黨團為敵。張育萌質疑，國民黨對鞭刑政策大轉彎，連黨內都喬不定，到底這樣還敢提案叫人民投什麼鬼？他指出，明眼人都看得出來，洪孟楷和國民黨提一拖拉庫公投案通通要趕在年底大選前，目的就是衝投票率、救選情，這群人根本不在乎國家未來，眼裡只有操作民粹公投，能多換到幾張選票。