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宇隆董事長劉俊昌22日辭職後，市場對人事變動與後續經營方向產生疑慮，股價連續5個交易日跌停。宇隆29日上午股價跌至193元，較22日收盤315元下跌122元、跌幅約38.7%。面對市場關注，公司29日傍晚發布新聞稿強調，接單、生產、交貨及客戶服務均正常，既定投資計畫與營運目標沒有改變。劉俊昌辭去董事長職務當日，宇隆董事會推舉董事、也是伸興董事長的林志誠接任董事長。宇隆表示，為強化公司治理與經營團隊運作，已完成人事布局規劃，後續將依公司治理程序發布組織與人事安排。宇隆總經理蔡銘東則將回任董事，持續帶領經營團隊執行既有策略與重大發展計畫。公司指出，核心技術團隊維持穩定，已啟動的合作專案也將依原定規劃推進。宇隆將AI伺服器液冷與智慧機器人列為兩大發展重點。一方面持續深化精密製造能力，切入AI資料中心液冷系統關鍵零件，包括通用快接頭UQD；另一方面則擴大減速機應用布局，尋求新的成長來源。宇隆表示，AI、自動化與智慧製造需求增加，正帶動人形機器人、自主移動機器人、無人搬運車及智慧自動化設備等應用成長，也提高減速機相關需求。北美人形機器人市場則是宇隆目前持續投入的合作方向。公司指出，與信邦合作的相關案子已取得多家客戶認證與供應商編碼，雙方將持續推進產品開發、技術發展、市場拓展及減速機專案。