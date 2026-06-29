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▲台鋼雄鷹在選秀會首輪指名平鎮高中內野手邱文佑（右），總教練洪一中（左）表示，雖然邱文佑身材不高大，但速度、打擊有力。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

中華職棒37年新人選秀會今（29）日落幕，台鋼雄鷹前2輪都指名內野手，分別是平鎮高中隊長邱文佑、具備日本職棒（NPB）經驗的永田颯太郎，雄鷹總教練洪一中選後解釋，因為野手深度不夠，因此選擇在第2輪指名即戰力的永田；雄鷹今年選秀僅選6人就收手，為各隊最少，洪總解釋，雄鷹是新球隊，還不急著新陳代謝，「有的選手才進來2、3年而已，也不急著淘汰。」雄鷹在今年選秀排第3順位，首輪指名平鎮高中內野手邱文佑，第2輪選入話題人物，「永田條款」的主角、日本籍內野手永田颯太郎，後續4輪分別補進投手宋書桓、顏承恩、邱承奕，以及外野手黃彥博。雄鷹總教練洪一中認為各隊都選得不錯，「大家各取所需，不會說百分之百照自己的意思選。我們一開始就鎖定野手，所以第1輪邱文佑、第2輪永田（颯太郎）。」談到在第2輪就選入永田颯太郎，洪總說，「他在日本職棒也有過2、3年（經驗），雖然沒有上過一軍，但是二軍的強度也是蠻強的。」洪總坦言，雄鷹的內野手深度不夠充裕，「所以我們很需要一位即戰力的野手，尤其可以守二、游的，這就是我們這一次會這樣選的因素。」首輪選入平鎮高中隊長邱文佑，洪總認為雖然身材不算高大，但速度不錯，揮棒的力量、速度也很強，「而且他又是右打，大家也知道我們內野有點失衡，幾乎都是左打，所以今年就挑右打。」雄鷹隊史首位狀元曾子祐高中時期也是平鎮隊長，洪總笑說是「祐佑連線」，「我們也有跟子祐聊過，他們2個也（感情）很好。」雄鷹今年只選6輪就收手，為各隊最少，洪總解釋，「選人進來就代表有淘汰，我們是新的球隊，有的選手才進來2、3年而已，也不急著淘汰，去年我們選的人也比較少。」