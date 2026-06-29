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美股主要指數周一（29日）早盤小幅上漲，那斯達克上漲250點，另一方面，台積電ADR漲幅達2%，記憶體族群熄火回檔，美光下挫7%。美股主要指數29日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數漲296點或0.57%、那斯達克指數漲226點或0.9%、標普500指數漲32點或0.44%、費城半導體指數下跌178點或1.36%。個股部分，台積電ADR股價漲幅2%、輝達小漲1%、SpaceX同樣小漲1%、英特爾重摔5%；記憶體族群拖累部分盤勢，美光和SanDisk雙雙重挫超過7%。美國總統川普稍早表示，美國和伊朗將於週二在卡達杜哈舉行新一輪會談。美國西德州中質原油期貨價格上漲1.4%，至每桶70.23美元。 WTI原油期貨週五收在每桶70美元以下，這是自2月27日（伊朗戰爭爆發前一天）以來的首次跌破70美元。同時，國際基準布蘭特原油期貨上漲1.1%，至每桶73.41美元。綜觀來看整體油價變化不大，戰爭消息已鈍化。