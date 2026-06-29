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中華職棒37年新人選秀會今（29）日落幕，統一7-ELEVEn獅今年選秀方針以未來為藍圖，指名7位選手都是高中生，其中首輪指名「粉紅超跑」黃靖哲。獅隊總教練林岳平選後表示，此次選秀考驗球探長期的追蹤，接下來將由教練團接手，培養出球隊需要的戰力。餅總直言，這次的選秀是注重「未來」，「要多少時間成為戰力，就考驗我們球隊的能力了。」獅隊在今年選秀會排第4順位，一共指名7位好手。首輪選入被外界稱為「粉紅超跑」的台東體中內野手黃靖哲，後續6輪補進投手李星漢、王靖崴、曾睿豪、郭靖源，以及外野手王乃文、捕手黃靖智。首輪指名黃靖哲，林岳平表示沒有討論很久，「球隊給我們第一首選的投手就是陳昱勛（已退選），野手首選就是黃靖哲。所以能選到黃靖哲，球探們認為今天的選秀最大重點是這位選手。」餅總認為，黃靖哲雖然身材比較瘦小，但爆發力、速度以及敏捷能力高，此外在賽中的應變能力，也是這次所有野手中最佳。「如果第1輪沒有選，接下來可能沒半個，所以只能在第1輪先選野手，如果我們沒有選黃靖哲，後面兩隊都有可能會選。」餅總指出，黃靖哲個性外向，未來會幫助他將能力展現在球場上。獅隊次輪選入平鎮高中投手李星漢，餅總不在意選手過去是在木棒還是鋁棒組，「他所展現出來的，是蠻魁梧的投球型態。這次我們選的幾乎都是高中生，方向是希望未來經過栽培後，變成球隊的戰力，所以選秀方針是以未來藍圖作為選擇。」對於本次選秀結果，餅總認為就是考驗球探長年的追蹤，「接下來就是我們教練團的任務了，如何去培養他們，成為一個真正的職業選手。」餅總說，這次的選秀是注重「未來」，「要多少時間成為戰力，就考驗我們球隊的能力了。」不過餅總也說，這並不代表這批選手不會有一軍機會，「像去年我們選王翾祐（18歲），近期他上來（一軍）打1場，就展現出我們當初看他第2輪的能力。只是不希望在那麼早把他們放在很重要的位置上。」餅總不諱言，希望透過練習，讓新秀們得到經驗，慢慢成為先發主力。