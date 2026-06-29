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GIS-KY今（29）日舉行線上法說會，股價29日盤中反彈，一度上漲至71.5元。公司表示，4月、5月營收受到記憶體供給吃緊、終端客戶拉貨偏弱影響，但轉型產品已逐步推進，其中連續波雷射光源（CW Laser）封裝與測試業務，預計明年上半年量產。GIS-KY代理發言人蔡明宏指出，公司布局的重點在CW Laser的封裝與測試。隨資料傳輸頻寬提高，市場對雷射光源的要求增加，相關製程檢測及光學品質控管的技術門檻也隨之拉高。財務長林原平則提到，GIS-KY過去長期累積指紋辨識電容式產品的封測經驗，成為此次切入雷射封測的基礎；若量產時程順利，預計明年上半年可望開始帶來實質營收。GIS-KY持續推動觸控顯示一體整合模組（TDM），產品主要用於車輛儀表板及中控台，車載業務去年約占營收3%至4%，隨部分客戶訂單擴大，今年占比可望超過5%。GIS-KY正加快越南第二生產基地的建置，以配合客戶需求及供應鏈協同，並分散營運風險。GIS-KY將投入轉型產品開發及量產前準備，主要布局涵蓋光通訊、車載、Micro LED、AR眼鏡等，而光波導模組已於上半年小量出貨，今年資本支出預計維持50億元至60億元。