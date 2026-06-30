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▲拉辛因在捕手位置上多次對大谷的判斷提出質疑，甚至在場上直接搖頭表示不滿，引發了大谷罕見的情緒反應，最終大谷選擇拿回配球權。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊當家王牌球星大谷翔平因正選捕手威爾·史密斯（Will Smith）頸部傷勢缺陣，被迫與菜鳥捕手達爾頓·拉辛（Dalton Rushing）搭檔，但兩人的默契還有待加強，且拉辛強勢的主導風格，已經影響到大谷的投球品質。對此美國網站體《洛杉磯郵報》直言，道奇隊得明白告訴拉辛，他是可以被取代的，而大谷不能，讓這位新星明白主次地位。在這場4：3險勝雙城隊的比賽中，大谷翔平的憤怒幾乎無法掩飾。他不僅因為拉辛無法理解配球策略而感到挫折，在一次關鍵判決中，大谷示意拉辛使用「挑戰系統（ABS Challenge）」卻遭無視，隨後大谷親自強硬要求挑戰並獲得勝訴，顯示出他對這名25歲菜鳥捕手的不信任。隨後發生的「暗號錯誤」更是災難，拉辛誤按了PitchCom的配球按鈕，導致大谷投出一顆失控的101.7英里高速火球，球直接彈飛進休息室，造成失分。大谷在賽後坦言：「我感覺投球時充滿猶豫，這影響了我的投球品質。」事實上，數據會說話：在史密斯蹲捕時，大谷61局僅失5分自責分；但在拉辛蹲捕的18.2局中，大谷竟失掉高達9分。針對這波風波，美國媒體《洛杉磯郵報》記者狄倫·赫南德茲（Dylan Hernandez）發出嚴厲警告，直指拉辛目前的職業生涯已來到十字路口。該報導毫不留情地指出，對於道奇隊而言，「拉辛是可以被取代的，但大谷翔平絕對不行」。拉辛在賽後羞愧表示：「這真的很尷尬。」儘管總教練羅伯斯（Dave Roberts）與隊友弗里曼（Freddie Freeman）在休息室輪番安慰這名年輕捕手，試圖協助他走出低潮，但現實很殘酷：大聯盟並不會因為你是新秀就給予無限期的等待。赫南德茲直言，若拉辛無法在短時間內調整心態與技術，學會「如何服務王牌投手」，道奇隊勢必會為了保護大谷翔平，尋求其他更穩定的捕手人選。儘管表現備受爭議，但道奇球團內部對於拉辛的態度仍傾向「給予機會」。根據報導，總教練羅伯斯已確認大谷翔平的下一場先發，仍將由拉辛擔任捕手。這被視為球團對這名潛力新秀最後的耐心測試。目前威爾·史密斯的傷勢仍無具體回歸時間表，這讓拉辛擁有自我救贖的機會。道奇隊近期已經有補強捕手的傳聞，他若不能在下一場搭檔時修正自己的蹲捕風格，恐將影響未來的發揮空間。