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2026世界盃足球賽32強淘汰賽正式開打，F組第二名的日本隊將於台灣時間30日凌晨1時挑戰巴西隊。這也是日本繼2006年德國世界盃以1比4落敗以來，時隔20年再度於世界盃賽場上與森巴軍團交手。這場對決全球關注，許多球迷將這場比賽視為經典日本漫畫《足球小將翼》的真實版本，就連足球小將在巴西版本的動畫配音員也感到興奮。日媒日刊體育引述巴西體育媒體Globo Esporte報導，這是巴西與日本首度在世界盃淘汰賽階段狹路相逢，在這場命運的決戰前夕，巴西當地的《足球小將翼》聲優們也對即將到來的這場比賽有所期待。巴西媒體訪問了三位曾為《足球小將翼》配音的三名聲優，該部足球動畫也在巴西掀起巨大狂潮，漫畫自1980年代起被翻譯出版，動畫版則在1990年代至2000年代間大受歡迎，三人各自代表自己所配音的角色做出了回應。擔任主角大空翼聲優的是足球球評Márcio Araújo，他完美融入了大空翼的角色，「我們或許終於能知道，最終回（奧運篇因作者高橋陽一未畫出結果便結束）究竟會發生什麼事了。雖然我個人預測巴西會贏，但身為主角的翼絕對不會輕言放棄。他一定會說：『足球是好朋友。時機到了。全力以赴吧！Vamos（衝吧）！日本！』」擔綱門將若林源三聲優Marcelo Campos則相當看好巴西，「20年後，結局即將揭曉。Alisson Becker（現實世界中效力英超利物浦的巴西國家隊門將）完全繼承了動畫中森巴軍團門將薩利納斯的所有技術。日本隊想要得分可是很困難的，希望鈴木（鈴木彩艶）不要失超過3球以上，可別演變成像2006年那樣的慘痛教訓啊。」最後，日向小次郎的聲優Silvio Girald則對日本隊的戰力有所警覺：「事實上我也感到有些不安。就像我曾教我兒子打桌球，但現在我卻會輸給他一樣，我也希望日本不要贏了巴西。同時，我也希望不要出現像日向小次郎那樣的選手」，並瞬間轉換聲線模仿起日向小次郎在原作中的招牌雷獸射門。在足球小將翼漫畫中，巴西與日本曾在世青篇過招過一次，日本隊靠著主角大空翼與拍檔岬太郎，再加上若林源三和日向小次郎等人努力之下，擊敗了有著必殺技「山達拿旋轉」的神之子山達拿以及替補上陣的超級足球天才拿度尼所率領的巴西。《足球小將翼》奧運篇中，主角大空翼在擊敗西班牙後，原準備帶領日本要在奧運金牌戰過招巴西，但這場金牌戰隨著作者高橋陽一2024年4月引退，成了未完成的結局。