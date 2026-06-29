我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南華大學「二刀流」好手廖永詮成為本屆中職選秀榜眼，未來加入味全龍，教練團打算讓他繼續朝「二刀流」發展。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

中華職棒37年新人選秀會今（29）日落幕，味全龍共選入9名新秀，其中首輪指名擁有「二刀流」實力的南華大學外野手廖永詮。總教練葉君璋表示，有打算讓廖永詮進入職業後，繼續朝二刀流發展，「他運動能力好，想看看他能好到什麼程度。」葉總說，自己雖然也滿喜歡平鎮高中邱文佑，但廖永詮展現出來的能力真的很不錯，讓團隊決定將其納入麾下。龍隊在今年的選秀會排第2順位，首輪指名具備「二刀流」能力的南華大學外野手廖永詮，後續選進投手黃宥儒、李崧睿、傅振閎、黃子睿、施博翔、洪嘉恩，內野手許峰穎、李承峻，一共選了9名新秀。談到首輪指名具備「二刀流」身手的廖永詮，葉總直言運動能力好，「我們想說可以選看看，看他可以好到什麼程度。他的投球、打擊的力量，我們都覺得發展得蠻不錯的。」被問到是否會讓廖永詮朝著「二刀流」發展，葉總給出明確答案，「目前兩邊讓他同時發展，守備是其次，主要是打擊，守備在看怎麼放比較好。」經葉總觀察下來，認為廖永詮在打擊方面的成功率比較高，「他打擊看起來沒什麼問題，投球應該是比較少投，我覺得受傷的風險不會沒有存在，我們還是會特別評估、檢查。」」被問到若是狀元籤，是否還會選廖永詮，葉總不改「葉式幽默」，笑說要選王建民，「沒有啦！應該不會改變，雖然我也滿喜歡邱文佑（台鋼指名），但畢竟廖永詮表現出來的能力很不錯，所以才會選他。」葉總表示，想選的選手幾乎都有補到，「老實講，今年的球員大概比較平均，我們內野、外野還是有缺。當然投手是我們目前比較需要的，有時候投手受傷，各方面確會影響很大，所以我們不希望有缺投手的情況。」至於哪位新秀有機會在下半季出賽，葉總認為來自嘉義大學的左投李崧睿可能性較高，「我覺得以整體來看，他是最接近（即戰力），是可以比賽的狀況，但我們也不會急著在今年讓他出來比賽。」