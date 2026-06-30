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Mr.WISH《小小兵3：大怪獸》聯名！6/30開喝「桃喜烏龍冰沙」

▲左起：桃喜烏龍冰沙、桃喜枝香烏龍。（圖／Mr.WISH提供）

Mr.WISH聯名《小小兵3：大怪獸》周邊商品一次看！

▲Mr.WISH聯名《小小兵3：大怪獸》壓克力立牌吊飾盲盒，共有6款。（圖／Mr.WISH提供）

▲Mr.WISH《小小兵3：大怪獸》聯名紙杯、造型隨手罐、保冷袋。（圖／Mr.WISH提供）

▲Mr.WISH全台門市都看得到《小小兵3：大怪獸》主題佈置。（圖／Mr.WISH提供）

大苑子：「HPP芭樂檸檬在一起」換上rPET永續瓶！優惠開賣

▲大苑子「HPP芭樂檸檬在一起」換上rPET永續瓶。（圖／大苑子提供）

迎接暑假，手搖飲料Mr.WISH希望好茶聯名《小小兵3：大怪獸》電影，將片中小小兵化身巨星的情節，打造成全新企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，今6月30日開喝「桃喜烏龍冰沙」、「桃喜枝香烏龍」新品，並推出壓克力立牌吊飾盲盒、不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯、造型隨手罐、保冷袋等周邊商品，還把全台門市都換上主題佈置一次看。Mr.WISH聯名《小小兵3：大怪獸》電影，以「好茶Action！巨星級好茶登場」為全新企劃，將2025榮獲ITI國際風味評鑑機構最高三星風味獎章肯定的「黃枝香烏龍」為茶底，打造兩款夏日清爽果香風味新品。以黃枝香烏龍結合蜜桃果泥打製成沁涼冰沙、再加入芝士奶蓋的「桃喜烏龍冰沙」，還咬得到脆口晶球啵啵，尾韻散發黃枝香烏龍獨有的花香與蜜香層次，沁爽消暑；「桃喜枝香烏龍」則融合蜜桃果泥與嚴選澳洲、智利產蜜桃，在果香裡有著黃枝香烏龍優雅的回甘茶韻。Mr.WISH推出結合《小小兵3：大怪獸》電影角色設定的聯名周邊商品，6月30日起，至全台門市消費一杯飲品可享限定周邊商品加價購優惠，購買數量以此類推（數量有限，售完為止）。◾️◾️◾️◾️（此活動限門市現場購買）。◾️（依此類推，款式隨機贈送，送完為止；此活動限門市現場購買）。而且Mr.WISH全台門市都將換上小小兵聯名主題佈置，夏日歡樂氛圍等大家朝聖。大苑子表示，即日起鮮果商城明星商品「芭樂檸檬在一起HPP果汁850mL」全面升級採用rPET（再生聚酯）環保再生瓶。（原價1400元）。大苑子「HPP芭樂檸檬在一起」主打台灣在地芭樂搭配檸檬調製而成的黃金比例，全程採用HPP（High Pressure Processing，冷高壓滅菌）技術，在不經高溫加熱的情況下完整保留水果的天然營養、香味與鮮度，強調喝得到濃郁果香與清爽酸甜，深受消費者喜愛，是大苑子鮮果商城長年熱銷的明星商品。如今，正式啟動品牌包材循環革命，「每瓶使用rPET材質，預計可降低約30%的碳排放量」，透過包材革新實踐低碳生活，實現大苑子對環境永續的長期承諾與企業社會責任。