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▲樂天桃猿在中職新人選秀會首輪，指名開南大學投手陳趙羿勳（右），未來將以先發投手養成。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

▲樂天桃猿在中職新人選秀會第7輪，指名台日混血捕手白井雄登。（圖／記者朱永強攝,2026.6.29）

中華職棒37年新人選秀會今（29）日落幕，「衛冕軍」樂天桃猿共補進8名新秀，其中首輪指名開南大學投手陳趙羿勳，將以先發投手角色養成，桃猿總教練曾豪駒坦言，滿驚訝能在第6順位選到陳趙羿勳，期待未來成為球隊戰力。第7輪指名台、日混血捕手白井雄登，曾總指出，是在測試會上看到白井的領導力，因此決定在選秀會後段指名，「他跟第一次搭配的投手，動作、肢體都非常自然，是很好的捕手。」桃猿去年奪下台灣大賽冠軍，今年選秀會排在第6順位。首輪指名開南大學投手陳趙羿勳，後續7輪選進內野手鄭鈞澤，投手曾乙倫、莊偉晟、吳柏霆、莊承翰，外野手尤丞翊，以及台、日混血捕手白井雄登，本屆選秀一共補進8人。桃猿總教練曾豪駒選後表示，這次的選秀結果，球團蠻滿意的，「都有照我們所推測下去選。當然不管選得怎麼樣，最重要的是未來的2年、3年，能不能將這些選手送上一軍，讓他們成為是球隊的戰力。」首輪指名開南大學投手陳趙羿勳，曾總說，「我們本來投手的人數就比較少，所以首輪玄到陳趙羿勳，培養成未來戰力，成為我們的先發投手。」陳趙羿勳會不會是即戰力？曾總認為，當年選秀入隊就要成為即戰力，可能需要一點時間，「要看每位選手的心智，或是進來之後如何面對職業的長期賽事。」陳趙羿勳是本屆選秀會首位獲得指名的投手，是否代表他是本屆最佳的投手，曾總坦言，「我們也很驚訝，可以選到陳趙這樣的投手。當然後續選到的選手，都有各自的能力，未來最最大挑戰，就是引導他們成為戰力。」此外，桃猿在第7輪指名台、日混血捕手、UBL（大專棒球連賽）全壘打王白井雄登，曾總直言是在測試會上觀察到白井的引導能力，「印象比較深刻的是引導。他跟第一次搭配的投手，動作、肢體都非常自然，是很好的捕手，相信他的個性是希望能馬上融入團隊，所以我們在選秀最後，希望補進一位捕手。」白井下半季是否有望在一軍出賽？曾總笑說先簽約再看看，「他有經過大學的歷練，最後一個盃賽（UBL），有好的成績，相信未來進入職業，應該也有自己想要努力的方向。」