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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃7/1挪威VS象牙海岸基本資訊

📍挪威VS象牙海岸戰力焦點分析

📍挪威VS象牙海岸預計先發名單與傷兵名單

📍挪威VS象牙海岸之戰結果預測

📍2026世界盃挪威國家隊球員名單

📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲世界盃32強賽對戰圖表。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃7/1挪威VS象牙海岸基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇳🇴 挪威 vs 象牙海岸 🇨🇮 開踢時間 台灣時間2026年7月1日 凌晨1點 比賽場地 達拉斯體育場 小組賽戰績 象牙海岸：2勝1敗（小組2）／挪威：2勝1敗（小組2） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

挪威VS象牙海岸戰力焦點分析

▲挪威預計將採取更深的防守站位，伺機利用長傳發動反擊，尋找哈蘭德（Erling Haaland）與紐薩（Antonio Nusa）撕裂對手防線的空檔。（圖／翻攝自哈蘭德IG）

▲象牙海岸隊長凱西（Franck Kessié）在上半場把握機會補射破網，以29歲又183天的年紀成為隊史第二年長的世界盃進球者。（圖／路透／達志影像）

挪威VS象牙海岸預計先發名單與傷兵名單

▲象牙海岸以E組第二之姿闖進32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

挪威VS象牙海岸之戰結果預測

⭐️最終比分預測：挪威2：1象牙海岸⭐️

▲挪威佈下了一盤精密的大棋，他不惜在小組賽吞下慘敗，目標是率領球隊突破1998年以來的16強天花板，創造隊史新猷。（圖／路透／美聯社）

2026世界盃挪威國家隊球員名單

▲挪威此役防線遭到法國隊徹底撕裂，雖然以1比4慘敗，但挪威最終仍以I組第二名的身分順利晉級32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單

▲象牙海岸睽違12年重返世界盃舞台，首戰靠阿邁德·迪亞洛（Amad Diallo）第90分鐘進球以1：0擊敗厄瓜多。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃32強淘汰賽迎來一場勢均力敵的「矛盾對決」，同樣以小組第二名晉級的象牙海岸與挪威即將正面對決。兩支球隊的晉級之路截然不同，象牙海岸靠著嚴密的團隊組織、中場控制與靈活的戰術體系突圍；而挪威則仰仗哈蘭德（Erling Haaland）與厄德高（Martin Ødegaard）的頂級個人能力晉級。這場歷史上的首次正式交鋒，誰能率先修正小組賽暴露的缺點，誰就能搶下16強門票。面對強敵，挪威預計將採取更深的防守站位，伺機利用長傳發動反擊，尋找哈蘭德（Erling Haaland）與紐薩（Antonio Nusa）撕裂對手防線的空檔。此外，挪威在此役將極大化利用身材的高空優勢，在哈蘭德、索爾洛特（Alexander Sørloth）以及高大後衛群的禁區壓制下，每一次的角球與自由球都將對象牙海岸造成致命威脅。隊長厄德高（Martin Ødegaard）則是主導球隊由守轉攻的核心大腦。雖然挪威的前場進攻破壞力驚人，但其防線弱點在日前慘遭法國以4：1痛擊後已徹底暴露，一旦象牙海岸能快速在中場完成小組推進，挪威相對脆弱的後防恐將再次面臨嚴峻考驗。🇨🇮象牙海岸則對自身的中場宰制力充滿信心，企圖透過強勢的身體對抗與高控球率來主導比賽節奏。由凱西（Franck Kessié）與桑加雷（Ibrahim Sangaré）在防守端築起高牆，並仰仗烏萊（Christ Inao Oulai）持球推進推進來撕裂挪威的中場防線。對象牙海岸而言，只要能成功切斷挪威的防反路徑並避免在定位球防守中犯錯，進攻機會便會隨之而來；然而，象牙海岸本屆世界盃最大的隱憂在於前鋒線糟糕的臨門一腳，若是遲遲無法將攻勢轉化為實質進球，加上給對手頭號神鋒哈蘭德一次機會，就足以讓他們在小組賽階段的努力付諸流水。雷爾森（Julian Ryerson）→大腿傷勢門將：奧爾揚・尼蘭（Orjan Nyland）；後衛：馬庫斯・彼得森（Marcus Pedersen）、克里斯托弗・艾耶（Kristoffer Ajer）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe）；中場：馬丁・厄德高（Martin Ødegaard）、桑德・貝格（Sander Berge）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）；前鋒：亞歷山大・索洛特（Alexander Sørloth）、厄林・哈蘭德（Erling Haaland）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa）。辛戈（Wilfried Singo）→腿筋傷勢亞希亞・福法納（Yahia Fofana）、蓋拉・杜埃（Guela Doue）、烏斯曼・迪奧曼德（Ousmane Diomande）、奧迪隆・科蘇努（Odilon Kossounou）、吉斯蘭・科南（Ghislain Konan）、易卜拉欣・桑加雷（Ibrahim Sangaré）、阿馬德・迪亞洛（Amad Diallo）、克里斯特・伊納奧・烏萊（Christ Inao Oulai）、法蘭克・凱西（Franck Kessié）、揚・迪奧曼德（Yan Diomande）、尼可拉斯・佩佩（Nicolas Pépé）。這場堪稱32強最難預測的五五波對決，最終風向仍稍微吹向挪威。儘管象牙海岸擁有更出色的團隊紀律，且極可能在長時間內掌控中場節奏，但糟糕的終結能力恐讓他們付出慘痛代價。相較之下，挪威坐擁當今足壇最具破壞力的哈蘭德（Erling Haaland），在這種一戰定生死的緊繃淘汰賽中，挪威只需一次定位球機會或哈蘭德的個人能力，就足以一槍斃命。▪️尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）▪️阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）▪️阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）▪️哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）▪️門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）▪️後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）▪️中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）▪️前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希（Elye Wahi）