2026年世界盃32強淘汰賽迎來一場勢均力敵的「矛盾對決」，同樣以小組第二名晉級的象牙海岸與挪威即將正面對決。兩支球隊的晉級之路截然不同，象牙海岸靠著嚴密的團隊組織、中場控制與靈活的戰術體系突圍；而挪威則仰仗哈蘭德（Erling Haaland）與厄德高（Martin Ødegaard）的頂級個人能力晉級。這場歷史上的首次正式交鋒，誰能率先修正小組賽暴露的缺點，誰就能搶下16強門票。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強淘汰賽挪威VS象牙海岸的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/1挪威VS象牙海岸基本資訊
📍挪威VS象牙海岸戰力焦點分析
📍挪威VS象牙海岸預計先發名單與傷兵名單
📍挪威VS象牙海岸之戰結果預測
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/1挪威VS象牙海岸基本資訊
挪威VS象牙海岸戰力焦點分析
🇳🇴挪威：縮小防線大打防守反擊 哈蘭德成唯一解答
面對強敵，挪威預計將採取更深的防守站位，伺機利用長傳發動反擊，尋找哈蘭德（Erling Haaland）與紐薩（Antonio Nusa）撕裂對手防線的空檔。此外，挪威在此役將極大化利用身材的高空優勢，在哈蘭德、索爾洛特（Alexander Sørloth）以及高大後衛群的禁區壓制下，每一次的角球與自由球都將對象牙海岸造成致命威脅。
隊長厄德高（Martin Ødegaard）則是主導球隊由守轉攻的核心大腦。雖然挪威的前場進攻破壞力驚人，但其防線弱點在日前慘遭法國以4：1痛擊後已徹底暴露，一旦象牙海岸能快速在中場完成小組推進，挪威相對脆弱的後防恐將再次面臨嚴峻考驗。
🇨🇮象牙海岸：鋼鐵中場主導球權 終結能力恐成晉級絆腳石
象牙海岸則對自身的中場宰制力充滿信心，企圖透過強勢的身體對抗與高控球率來主導比賽節奏。由凱西（Franck Kessié）與桑加雷（Ibrahim Sangaré）在防守端築起高牆，並仰仗烏萊（Christ Inao Oulai）持球推進推進來撕裂挪威的中場防線。
對象牙海岸而言，只要能成功切斷挪威的防反路徑並避免在定位球防守中犯錯，進攻機會便會隨之而來；然而，象牙海岸本屆世界盃最大的隱憂在於前鋒線糟糕的臨門一腳，若是遲遲無法將攻勢轉化為實質進球，加上給對手頭號神鋒哈蘭德一次機會，就足以讓他們在小組賽階段的努力付諸流水。
挪威VS象牙海岸預計先發名單與傷兵名單
🇳🇴挪威／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：雷爾森（Julian Ryerson）→大腿傷勢
📍先發預測：門將：奧爾揚・尼蘭（Orjan Nyland）；後衛：馬庫斯・彼得森（Marcus Pedersen）、克里斯托弗・艾耶（Kristoffer Ajer）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe）；中場：馬丁・厄德高（Martin Ødegaard）、桑德・貝格（Sander Berge）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）；前鋒：亞歷山大・索洛特（Alexander Sørloth）、厄林・哈蘭德（Erling Haaland）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa）。
🇨🇮象牙海岸／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：辛戈（Wilfried Singo）→腿筋傷勢
📍先發預測：亞希亞・福法納（Yahia Fofana）、蓋拉・杜埃（Guela Doue）、烏斯曼・迪奧曼德（Ousmane Diomande）、奧迪隆・科蘇努（Odilon Kossounou）、吉斯蘭・科南（Ghislain Konan）、易卜拉欣・桑加雷（Ibrahim Sangaré）、阿馬德・迪亞洛（Amad Diallo）、克里斯特・伊納奧・烏萊（Christ Inao Oulai）、法蘭克・凱西（Franck Kessié）、揚・迪奧曼德（Yan Diomande）、尼可拉斯・佩佩（Nicolas Pépé）。
挪威VS象牙海岸之戰結果預測
⭐️最終比分預測：挪威2：1象牙海岸⭐️
這場堪稱32強最難預測的五五波對決，最終風向仍稍微吹向挪威。儘管象牙海岸擁有更出色的團隊紀律，且極可能在長時間內掌控中場節奏，但糟糕的終結能力恐讓他們付出慘痛代價。
相較之下，挪威坐擁當今足壇最具破壞力的哈蘭德（Erling Haaland），在這種一戰定生死的緊繃淘汰賽中，挪威只需一次定位球機會或哈蘭德的個人能力，就足以一槍斃命。
2026世界盃挪威國家隊球員名單
▪️門將：尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）
▪️後衛：阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）
▪️中場：阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）
▪️前鋒：哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）
2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
▪️門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）
▪️後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）
▪️中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）
▪️前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希（Elye Wahi）
2026世界盃32強淘汰賽賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/1挪威VS象牙海岸基本資訊
📍挪威VS象牙海岸戰力焦點分析
📍挪威VS象牙海岸預計先發名單與傷兵名單
📍挪威VS象牙海岸之戰結果預測
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
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|項目
|內容
|對戰組合
|🇳🇴 挪威 vs 象牙海岸 🇨🇮
|開踢時間
|台灣時間2026年7月1日 凌晨1點
|比賽場地
|達拉斯體育場
|小組賽戰績
|象牙海岸：2勝1敗（小組2）／挪威：2勝1敗（小組2）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
🇳🇴挪威：縮小防線大打防守反擊 哈蘭德成唯一解答
面對強敵，挪威預計將採取更深的防守站位，伺機利用長傳發動反擊，尋找哈蘭德（Erling Haaland）與紐薩（Antonio Nusa）撕裂對手防線的空檔。此外，挪威在此役將極大化利用身材的高空優勢，在哈蘭德、索爾洛特（Alexander Sørloth）以及高大後衛群的禁區壓制下，每一次的角球與自由球都將對象牙海岸造成致命威脅。
隊長厄德高（Martin Ødegaard）則是主導球隊由守轉攻的核心大腦。雖然挪威的前場進攻破壞力驚人，但其防線弱點在日前慘遭法國以4：1痛擊後已徹底暴露，一旦象牙海岸能快速在中場完成小組推進，挪威相對脆弱的後防恐將再次面臨嚴峻考驗。
象牙海岸則對自身的中場宰制力充滿信心，企圖透過強勢的身體對抗與高控球率來主導比賽節奏。由凱西（Franck Kessié）與桑加雷（Ibrahim Sangaré）在防守端築起高牆，並仰仗烏萊（Christ Inao Oulai）持球推進推進來撕裂挪威的中場防線。
對象牙海岸而言，只要能成功切斷挪威的防反路徑並避免在定位球防守中犯錯，進攻機會便會隨之而來；然而，象牙海岸本屆世界盃最大的隱憂在於前鋒線糟糕的臨門一腳，若是遲遲無法將攻勢轉化為實質進球，加上給對手頭號神鋒哈蘭德一次機會，就足以讓他們在小組賽階段的努力付諸流水。
🇳🇴挪威／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：雷爾森（Julian Ryerson）→大腿傷勢
📍先發預測：門將：奧爾揚・尼蘭（Orjan Nyland）；後衛：馬庫斯・彼得森（Marcus Pedersen）、克里斯托弗・艾耶（Kristoffer Ajer）、托比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem）、大衛・莫勒・沃爾夫（David Møller Wolfe）；中場：馬丁・厄德高（Martin Ødegaard）、桑德・貝格（Sander Berge）、弗雷德里克・奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）；前鋒：亞歷山大・索洛特（Alexander Sørloth）、厄林・哈蘭德（Erling Haaland）、安東尼奧・努薩（Antonio Nusa）。
🇨🇮象牙海岸／陣形：4-3-3
📍傷兵名單：辛戈（Wilfried Singo）→腿筋傷勢
📍先發預測：亞希亞・福法納（Yahia Fofana）、蓋拉・杜埃（Guela Doue）、烏斯曼・迪奧曼德（Ousmane Diomande）、奧迪隆・科蘇努（Odilon Kossounou）、吉斯蘭・科南（Ghislain Konan）、易卜拉欣・桑加雷（Ibrahim Sangaré）、阿馬德・迪亞洛（Amad Diallo）、克里斯特・伊納奧・烏萊（Christ Inao Oulai）、法蘭克・凱西（Franck Kessié）、揚・迪奧曼德（Yan Diomande）、尼可拉斯・佩佩（Nicolas Pépé）。
⭐️最終比分預測：挪威2：1象牙海岸⭐️
這場堪稱32強最難預測的五五波對決，最終風向仍稍微吹向挪威。儘管象牙海岸擁有更出色的團隊紀律，且極可能在長時間內掌控中場節奏，但糟糕的終結能力恐讓他們付出慘痛代價。
相較之下，挪威坐擁當今足壇最具破壞力的哈蘭德（Erling Haaland），在這種一戰定生死的緊繃淘汰賽中，挪威只需一次定位球機會或哈蘭德的個人能力，就足以一槍斃命。
▪️門將：尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）
▪️後衛：阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）
▪️中場：阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）
▪️前鋒：哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）
▪️門將: 福法納（Yahia Fofana）、科內（Mohamed Kone）、拉馮（Alban Lafont）
▪️後衛：阿格巴杜（Emmanuel Agbadou）、阿克帕（Clement Akpa）、 迪奧曼德（Ousmane Diomande）、杜埃（Guela Doue）、科南（Ghislain Konan）、科索努（Odilon Kossounou） 、恩迪卡（Evan Ndicka）、辛戈（Wilfried Singo）
▪️中場：福法納（Seko Fofana）、吉亞貢（Parfait Guiagon）、歐萊（Christ Inao Oulai）、凱西（Franck Kessie）、桑加雷（Ibrahim Sangare）、塞里（Jean-Michael Seri）
▪️前鋒：阿丁格拉（Simon Adingra）、博尼（Ange-Yoan Bonny）、迪亞洛（Amad Diallo）、迪亞基特（Oumar Diakite）、迪奧曼德（Yan Diomande）、格桑德（Evann Guessand）、佩佩（Nicolas Pepe）、圖雷（Bazoumana Toure）、瓦希（Elye Wahi）
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西VS日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
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