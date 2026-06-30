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2026年溫布頓網球錦標賽男單首輪就爆出驚險戰役，尋求衛冕的現任世界球王辛納（Jannik Sinner）差點在中央球場提前翻船！他面對塞爾維亞好手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）陷入苦戰，不僅一度盤數1：2落後，還在比賽中不慎滑倒，左腳球鞋甚至出現滲血畫面，場面令人怵目驚心。不過辛納最終仍展現球王韌性，鏖戰五盤後以4：6、6：3、6：7（6）、6：2、6：3完成逆轉，驚險逃過首輪爆冷出局。這場比賽前段，辛納的發球局呈現出極端狀態，他全場狂轟了令人咋舌的，展現極具破壞力的發球優勢；不過，他在比賽初期也頻頻出現將一發送出界的狀況，首盤的雙發失誤（Double Fault）更是直接葬送了關鍵局數。這些發球端的不穩定，導致他在首盤末段出現了幾次致命的非受迫性失誤，讓世界第一意外以4：6先丟一盤，但辛納很快在次盤找回球王節奏，開局連下三局，並以6：3扳平戰局。比賽最大的轉折與驚魂，發生在關鍵的第三盤。在一次激烈的底線來回中，辛納為了救球不慎在草地上發生了嚴重的滑倒意外，他的左腳在倒地瞬間以極其不自然的姿勢折疊在身體下方。儘管畫面讓人看得怵目驚心，甚至轉播鏡頭隨後還捕捉到辛納的左腳球鞋明顯有鮮血滲出，但這位尋求衛冕的鐵漢卻拒絕呼叫醫療防護員進場。這個意外的插曲明顯影響了他的移動腳步，讓凱茨曼諾維奇趁勢取得主動權。雙方一路糾纏至搶七局（Tiebreak），最終辛納以6：8丟掉搶七，盤數陷入1比2的淘汰邊緣。被逼入絕境的辛納在第四盤徹底甦醒。他似乎完全拋開了腳傷的陰霾，以極具統治力的6-2輕鬆拿下，將比賽逼入殘酷的第五盤。值得一提的是，在週一這場比賽之前，辛納生涯在「五盤大戰」的戰績僅為不盡理想的6勝12敗。這項數據或許在決勝盤初段給了他不小壓力，雙方在前四局互保發球局、戰成平手；但隨著比賽深入，辛納終於找回了他最致命的底線抽球節奏，在第五、第六局連破帶保，瞬間取得4：2絕對領先。最終，在歷經幾波互保後，辛納以6：3強勢關門，有驚無險地收下這場峰迴路轉的勝利。在挺過這場可怕的「首輪驚魂記」後，辛納目前的首要任務將是讓醫療團隊好好處理左腳的傷勢。他將在7月1日的男單第二輪賽事中，迎戰葡萄牙好手博爾熱斯（Nuno Borges）。在經歷了今年法網男單次輪爆冷出局的挫敗後，辛納勢必會全力以赴，誓言在溫網這片幸運草地上，力拚成為賽史第10位完成男單連霸的傳奇球星。