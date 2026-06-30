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2026年中華職棒選秀會正式落幕，各隊補進不少潛力新秀，不過若要問哪一隊最讓球迷眼睛一亮，不少討論幾乎都指向富邦悍將。富邦在第4輪選進穀保家商外野好手帕蘇拉．塔基斯利尼安，由於外界普遍認為他擁有前兩輪的實力，最終卻一路到第四輪才被挑中，也讓不少球迷直呼：「富邦這次根本撿到寶。」本屆選秀會前，畢業於青棒強權穀保家商的布農族好手帕蘇拉，因為極高的天賦與國際賽實績，被球界公認為前兩輪就會被秒殺的頂級即戰力大物。不料選秀會中富邦悍將竟然在第四指名順位還能成功選進他，帕蘇拉順位的滑落隨即在網路上引發討論。翻開帕蘇拉的棒球資歷堪稱全場最華麗，不僅曾拿過亞洲青少棒錦標賽MVP，在2022年世界青少棒賽更曾上演過完投7局奪冠的神蹟。進入高中後他的身手更上一層樓，2025年代表台灣出戰U18世界盃，對陣日本隊中繼登板狂飆142公里生涯最快球速；2026年更在高中木棒聯賽繳出0.526的恐怖打擊率奪下打擊王與野手MVP。在剛結束不久的115年玉山盃中，他更是再度斬獲大會最有價值球員與最佳外野手獎，攻、守、投三端都具備頂尖水準。隨著富邦悍將在第四輪選進帕蘇拉，悍將球迷紛紛在社群平台上狂喜留言：「我們竟然拿得到帕蘇拉」、「四輪竟然還選得到帕蘇拉⋯⋯」也很多球迷期待與去年選進的新秀江庭毅、張育豪組成熟悉的U18連線。此外，也有統一獅球迷搞笑說道：「這麼帥還是外野手，竟然不是我們的。」雖然選秀真正的成果仍需要幾年時間驗證，不過富邦悍將在第四輪撿到這尊兼具即戰力、話題性與無窮潛力的布農族全能大物，無疑為球隊的未來再添一盞明燈，也難怪會被全網一致公認為今年中職選秀會上最成功的一手操盤。