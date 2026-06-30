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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，7月1日凌晨5點由法國交手瑞典。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/1 法國VS瑞典基本資訊

📍法國VS瑞典戰力分析

▲2026年世界盃，瑞典F組第3名晉級32強淘汰賽，交手進攻火力兇猛的法國，將是一場硬戰。（圖／美聯社／達志影像）

📍法國VS瑞典戰術分析

▲2026年世界盃，法國在小組賽3戰全勝，以分組第1名晉級32強賽，首戰交手瑞典，能否延續火力，值得期待。（圖／美聯社／達志影像）

📍法國VS瑞典傷兵名單與預測先發

⚽法國預測先發（4-2-3-1 ）：

位置 姓名 英文姓名 門將 邁尼昂 Mike Maignan 後衛 孔德 Jules Kounde 後衛 薩利巴 William Saliba 後衛 烏帕梅卡諾 Dayay Upamecano 後衛 迪涅 Lucas Digne 中場 拉比奧 Adrien Rabiot 中場 楚阿梅尼 Aurélien Tchouameni 前鋒 登貝萊 Ousmane Dembele 前鋒 奧利塞 Michael Olise 前鋒 巴爾科拉 Bradley Barcola 前鋒 姆巴佩 Kylian Mbappe

⚽瑞典預測先發（3-4-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 諾德費爾特 Kristoffer Nordfeldt 後衛 古德蒙德松 Gabriel Gudmundsson 後衛 拉格比爾克 Gustaf Lagerbielke 後衛 林德洛夫 Victor Lindelof 後衛 伯恩哈德松 Alexander Bernhardsson 中場 阿亞里 Yasin Ayari 中場 卡爾斯特羅姆 Jesper Karlstrom 中場 斯特勞德 Elliot Stroud 前鋒 伊蘭加 Anthony Elanga 前鋒 約克萊斯 Viktor Gyokeres 前鋒 伊薩克 Alexander Isak

📍法國VS瑞典近期狀態

📍2026世界盃法國國家隊球員名單

📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西2：1日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月1日32強淘汰賽，由I組第1名的法國交手F組第3名瑞典，從實力來看，這是一場強弱懸殊的較量。法國擁有本屆賽事中陣容最深厚的鋒線，展現了恐怖的火力。瑞典若想在這場比賽中有所作為，關鍵在於鋒線吉約克萊斯（Viktor Gyokeres）和伊薩克（Alexander Isak）能否攻破法國防線。然而，瑞典防線在缺少了希恩（Isak Hien）的情況下，極有可能成為法國的突破口。法國VS瑞典（世界盃32強淘汰賽）2026年7月1日 凌晨5點（台灣時間）大都會人壽體育場（紐澤西）馬克利（Danny Makkelie，庫拉索）薩利巴（William Saliba）和圖拉姆（Marcus Thuram）在世界盃傷兵名單中被列為出賽存疑。薩利巴是因為需要休息，但他仍與烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）一同被排入預測先發中；而圖拉姆則因小腿傷勢，此役上陣機會渺茫。除此之外，法國陣容極為齊整，姆巴佩（Kylian Mbappe）正處於驚人的進球狀態；登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）持續提供創造力；而巴爾科拉（Bradley Barcola）憑藉著速度優勢，在與杜埃（Desire Doue）的先發位置競爭中佔據上風。德國總教練德尚（Didier Deschamps）擁有令人羨慕的輪換深度，即便變換陣容實力也不會打折扣。當比賽陷入拉鋸戰時，正是姆巴佩和防線衝鋒型球員的天堂。不過，他們有時在面對陣地戰、慢節奏的比賽時會顯得較為沉悶，這也是對手唯一的一線生機。瑞典確認缺少了已提前退出的防線核心希恩，而林德洛夫（Victor Lindelof）也處於出賽存疑狀態，但預計會帶傷先發，這讓本就搖搖欲墜的防線顯得更加單薄。球隊的優勢完全集中在前場，約克萊斯與伊薩克組成了不折不扣的頂級雙槍，身旁還有速度奇快的伊蘭加（Anthony Elanga）協助。自2025年底接掌帥印的總教練波特（Graham Potter），很可能會排出低位防守陣型以保持陣型的緊湊度，並在攻防轉換中依賴前鋒的個人能力發動反擊。但這種戰術的風險在於，面對法國時，任何高位壓迫或急於追分的舉動都會暴露後場空間，而法國正是抓防守空檔的高手。法國勢必會主導控球權，並全力進攻瑞典防線後方的空檔。隨著姆巴佩不斷撕扯對手防線，登貝萊、奧利塞的串聯以及兩翼後衛的助攻，將在球場各處形成局部人數優勢。而拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）組成的雙防守中場，則將全力防範瑞典的反擊。如果非要挑出法國的缺點，那就是他們有時在上半場進入狀態較慢，但實力上的絕對優勢終究會主導比賽。瑞典的戰術首要任務必須是紀律。保持陣型緊湊，切斷法國在防線後方的接球空間，並寄希望於約克萊斯與伊薩克能把握住僅有的幾次機會。問題在於他們的防線漏洞百出，又缺少了希恩，而且此前小組賽落後時靠著垃圾時間刷出的射門數據，掩蓋了球隊進攻效率的不足。面對這支法國，任何失誤都會付出慘痛代價。禁賽：無傷勢疑慮：薩利巴（William Saliba，出賽存疑）、圖拉姆（Marcus Thuram小腿傷勢）禁賽：無傷勢疑慮：希恩（Isak Hien，受傷）、林德洛夫（Victor Lindelof，出賽存疑）法國在小組賽3戰全勝攻入10球，與其他球隊並列小組賽進球最多，展現了強大的奪冠企圖心。其中包括在小組賽末輪4：1大勝挪威二線陣容。這份成績單確保了法國自1998年奪冠以來，首次以全勝姿態從小組賽突圍，對他們而言是一個極佳的吉兆。在世界盃過去4場比賽中每場至少攻入3球，足見其鋒線火力。若此役能再度達成此成就，法國將成為歷史上首支連續5場世界盃至少攻入3球的球隊，並將創下對陣歐洲球隊世界盃7連勝的新紀錄。儘管只是驚險以最佳小組第3名晉級，但瑞典在小組賽攻入7球（1勝1平1負），打破了國家隊在世界盃小組賽的進球紀錄。雖然這距離1994年美國世界盃時創下的單屆15球紀錄（當時獲得季軍）還有段路要走，而且這次淘汰賽的籤表對他們極不友善，眼前之路堪稱荊棘滿佈。瑞典雖然過去7次世界盃淘汰首戰僅被淘汰2次，但這2敗都發生最近3次世界盃，此役任務的艱巨性不言而喻。這兩支球隊彼此非常熟悉。自2005年以來雙方共有7次交手，法國取得4勝1平2負佔據上風。不過瑞典過去曾證明過自己有能力擊敗法國，因此儘管法國是絕對熱門，但絕不會掉以輕心。雙方歷史上共有23次交手紀錄，法國以12勝5平6負佔優。但在正式國際賽的僅有2次交鋒中，瑞典保持不敗（1992年歐國盃 1：1 平手、2012年歐國盃瑞典2：0獲勝）。▪️邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）▪️迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）▪️坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）▪️阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）約翰松（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）、澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterstrom）埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson）、希恩（Isak Hien）、霍爾姆（Emil Holm）、拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelof）、史密斯（Eric Smith）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、斯特勞德（Elliot Stroud）、斯文松（Daniel Svensson）阿里（Taha Ali）、阿亞里（Yasin Ayari）、柏格瓦爾（Lucas Bergvall）、卡爾斯特羅姆（Jesper Karlstrom）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、斯萬貝里（Mattias Svanberg）、澤內里（Besfort Zeneli）伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）、伊蘭加（Anthony Elanga）、約克萊斯（Viktor Gyokeres）、伊薩克（Alexander Isak）、尼爾松（Gustaf Nilsson）