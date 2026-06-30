2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月1日32強淘汰賽，由I組第1名的法國交手F組第3名瑞典，從實力來看，這是一場強弱懸殊的較量。法國擁有本屆賽事中陣容最深厚的鋒線，展現了恐怖的火力。瑞典若想在這場比賽中有所作為，關鍵在於鋒線吉約克萊斯（Viktor Gyokeres）和伊薩克（Alexander Isak）能否攻破法國防線。然而，瑞典防線在缺少了希恩（Isak Hien）的情況下，極有可能成為法國的突破口。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強淘汰賽法國VS瑞典的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/1 法國VS瑞典基本資訊
📍法國VS瑞典戰力分析
📍法國VS瑞典戰術分析
📍法國VS瑞典預測先發名單與傷兵名單
📍法國VS瑞典近期狀態
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/1 法國VS瑞典基本資訊
📍比賽對戰：法國VS瑞典（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月1日 凌晨5點（台灣時間）
📍比賽地點：大都會人壽體育場（紐澤西）
📍主裁判：馬克利（Danny Makkelie，庫拉索）
📍法國VS瑞典戰力分析
法國：薩利巴（William Saliba）和圖拉姆（Marcus Thuram）在世界盃傷兵名單中被列為出賽存疑。薩利巴是因為需要休息，但他仍與烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）一同被排入預測先發中；而圖拉姆則因小腿傷勢，此役上陣機會渺茫。除此之外，法國陣容極為齊整，姆巴佩（Kylian Mbappe）正處於驚人的進球狀態；登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）持續提供創造力；而巴爾科拉（Bradley Barcola）憑藉著速度優勢，在與杜埃（Desire Doue）的先發位置競爭中佔據上風。
德國總教練德尚（Didier Deschamps）擁有令人羨慕的輪換深度，即便變換陣容實力也不會打折扣。當比賽陷入拉鋸戰時，正是姆巴佩和防線衝鋒型球員的天堂。不過，他們有時在面對陣地戰、慢節奏的比賽時會顯得較為沉悶，這也是對手唯一的一線生機。
瑞典：瑞典確認缺少了已提前退出的防線核心希恩，而林德洛夫（Victor Lindelof）也處於出賽存疑狀態，但預計會帶傷先發，這讓本就搖搖欲墜的防線顯得更加單薄。球隊的優勢完全集中在前場，約克萊斯與伊薩克組成了不折不扣的頂級雙槍，身旁還有速度奇快的伊蘭加（Anthony Elanga）協助。
自2025年底接掌帥印的總教練波特（Graham Potter），很可能會排出低位防守陣型以保持陣型的緊湊度，並在攻防轉換中依賴前鋒的個人能力發動反擊。但這種戰術的風險在於，面對法國時，任何高位壓迫或急於追分的舉動都會暴露後場空間，而法國正是抓防守空檔的高手。
📍法國VS瑞典戰術分析
法國：法國勢必會主導控球權，並全力進攻瑞典防線後方的空檔。隨著姆巴佩不斷撕扯對手防線，登貝萊、奧利塞的串聯以及兩翼後衛的助攻，將在球場各處形成局部人數優勢。而拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）組成的雙防守中場，則將全力防範瑞典的反擊。如果非要挑出法國的缺點，那就是他們有時在上半場進入狀態較慢，但實力上的絕對優勢終究會主導比賽。
瑞典：瑞典的戰術首要任務必須是紀律。保持陣型緊湊，切斷法國在防線後方的接球空間，並寄希望於約克萊斯與伊薩克能把握住僅有的幾次機會。問題在於他們的防線漏洞百出，又缺少了希恩，而且此前小組賽落後時靠著垃圾時間刷出的射門數據，掩蓋了球隊進攻效率的不足。面對這支法國，任何失誤都會付出慘痛代價。
📍法國VS瑞典傷兵名單與預測先發
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：薩利巴（William Saliba，出賽存疑）、圖拉姆（Marcus Thuram小腿傷勢）
瑞典傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：希恩（Isak Hien，受傷）、林德洛夫（Victor Lindelof，出賽存疑）
預測先發陣容
⚽法國預測先發（4-2-3-1 ）：
⚽瑞典預測先發（3-4-3）：
📍法國VS瑞典近期狀態
法國：法國在小組賽3戰全勝攻入10球，與其他球隊並列小組賽進球最多，展現了強大的奪冠企圖心。其中包括在小組賽末輪4：1大勝挪威二線陣容。這份成績單確保了法國自1998年奪冠以來，首次以全勝姿態從小組賽突圍，對他們而言是一個極佳的吉兆。
在世界盃過去4場比賽中每場至少攻入3球，足見其鋒線火力。若此役能再度達成此成就，法國將成為歷史上首支連續5場世界盃至少攻入3球的球隊，並將創下對陣歐洲球隊世界盃7連勝的新紀錄。
瑞典：儘管只是驚險以最佳小組第3名晉級，但瑞典在小組賽攻入7球（1勝1平1負），打破了國家隊在世界盃小組賽的進球紀錄。雖然這距離1994年美國世界盃時創下的單屆15球紀錄（當時獲得季軍）還有段路要走，而且這次淘汰賽的籤表對他們極不友善，眼前之路堪稱荊棘滿佈。
瑞典雖然過去7次世界盃淘汰首戰僅被淘汰2次，但這2敗都發生最近3次世界盃，此役任務的艱巨性不言而喻。
歷史對戰紀錄：這兩支球隊彼此非常熟悉。自2005年以來雙方共有7次交手，法國取得4勝1平2負佔據上風。不過瑞典過去曾證明過自己有能力擊敗法國，因此儘管法國是絕對熱門，但絕不會掉以輕心。雙方歷史上共有23次交手紀錄，法國以12勝5平6負佔優。但在正式國際賽的僅有2次交鋒中，瑞典保持不敗（1992年歐國盃 1：1 平手、2012年歐國盃瑞典2：0獲勝）。
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
▪️門將：約翰松（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）、澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterstrom）
▪️後衛：埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson）、希恩（Isak Hien）、霍爾姆（Emil Holm）、拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelof）、史密斯（Eric Smith）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、斯特勞德（Elliot Stroud）、斯文松（Daniel Svensson）
▪️中場：阿里（Taha Ali）、阿亞里（Yasin Ayari）、柏格瓦爾（Lucas Bergvall）、卡爾斯特羅姆（Jesper Karlstrom）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、斯萬貝里（Mattias Svanberg）、澤內里（Besfort Zeneli）
▪️前鋒：伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）、伊蘭加（Anthony Elanga）、約克萊斯（Viktor Gyokeres）、伊薩克（Alexander Isak）、尼爾松（Gustaf Nilsson）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
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📍2026世界盃7/1 法國VS瑞典基本資訊
📍法國VS瑞典戰力分析
📍法國VS瑞典戰術分析
📍法國VS瑞典預測先發名單與傷兵名單
📍法國VS瑞典近期狀態
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
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📍比賽對戰：法國VS瑞典（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月1日 凌晨5點（台灣時間）
📍比賽地點：大都會人壽體育場（紐澤西）
📍主裁判：馬克利（Danny Makkelie，庫拉索）
法國：薩利巴（William Saliba）和圖拉姆（Marcus Thuram）在世界盃傷兵名單中被列為出賽存疑。薩利巴是因為需要休息，但他仍與烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）一同被排入預測先發中；而圖拉姆則因小腿傷勢，此役上陣機會渺茫。除此之外，法國陣容極為齊整，姆巴佩（Kylian Mbappe）正處於驚人的進球狀態；登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）持續提供創造力；而巴爾科拉（Bradley Barcola）憑藉著速度優勢，在與杜埃（Desire Doue）的先發位置競爭中佔據上風。
德國總教練德尚（Didier Deschamps）擁有令人羨慕的輪換深度，即便變換陣容實力也不會打折扣。當比賽陷入拉鋸戰時，正是姆巴佩和防線衝鋒型球員的天堂。不過，他們有時在面對陣地戰、慢節奏的比賽時會顯得較為沉悶，這也是對手唯一的一線生機。
瑞典：瑞典確認缺少了已提前退出的防線核心希恩，而林德洛夫（Victor Lindelof）也處於出賽存疑狀態，但預計會帶傷先發，這讓本就搖搖欲墜的防線顯得更加單薄。球隊的優勢完全集中在前場，約克萊斯與伊薩克組成了不折不扣的頂級雙槍，身旁還有速度奇快的伊蘭加（Anthony Elanga）協助。
自2025年底接掌帥印的總教練波特（Graham Potter），很可能會排出低位防守陣型以保持陣型的緊湊度，並在攻防轉換中依賴前鋒的個人能力發動反擊。但這種戰術的風險在於，面對法國時，任何高位壓迫或急於追分的舉動都會暴露後場空間，而法國正是抓防守空檔的高手。
法國：法國勢必會主導控球權，並全力進攻瑞典防線後方的空檔。隨著姆巴佩不斷撕扯對手防線，登貝萊、奧利塞的串聯以及兩翼後衛的助攻，將在球場各處形成局部人數優勢。而拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）組成的雙防守中場，則將全力防範瑞典的反擊。如果非要挑出法國的缺點，那就是他們有時在上半場進入狀態較慢，但實力上的絕對優勢終究會主導比賽。
瑞典：瑞典的戰術首要任務必須是紀律。保持陣型緊湊，切斷法國在防線後方的接球空間，並寄希望於約克萊斯與伊薩克能把握住僅有的幾次機會。問題在於他們的防線漏洞百出，又缺少了希恩，而且此前小組賽落後時靠著垃圾時間刷出的射門數據，掩蓋了球隊進攻效率的不足。面對這支法國，任何失誤都會付出慘痛代價。
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：薩利巴（William Saliba，出賽存疑）、圖拉姆（Marcus Thuram小腿傷勢）
瑞典傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：希恩（Isak Hien，受傷）、林德洛夫（Victor Lindelof，出賽存疑）
預測先發陣容
⚽法國預測先發（4-2-3-1 ）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|邁尼昂
|Mike Maignan
|後衛
|孔德
|Jules Kounde
|後衛
|薩利巴
|William Saliba
|後衛
|烏帕梅卡諾
|Dayay Upamecano
|後衛
|迪涅
|Lucas Digne
|中場
|拉比奧
|Adrien Rabiot
|中場
|楚阿梅尼
|Aurélien Tchouameni
|前鋒
|登貝萊
|Ousmane Dembele
|前鋒
|奧利塞
|Michael Olise
|前鋒
|巴爾科拉
|Bradley Barcola
|前鋒
|姆巴佩
|Kylian Mbappe
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|諾德費爾特
|Kristoffer Nordfeldt
|後衛
|古德蒙德松
|Gabriel Gudmundsson
|後衛
|拉格比爾克
|Gustaf Lagerbielke
|後衛
|林德洛夫
|Victor Lindelof
|後衛
|伯恩哈德松
|Alexander Bernhardsson
|中場
|阿亞里
|Yasin Ayari
|中場
|卡爾斯特羅姆
|Jesper Karlstrom
|中場
|斯特勞德
|Elliot Stroud
|前鋒
|伊蘭加
|Anthony Elanga
|前鋒
|約克萊斯
|Viktor Gyokeres
|前鋒
|伊薩克
|Alexander Isak
法國：法國在小組賽3戰全勝攻入10球，與其他球隊並列小組賽進球最多，展現了強大的奪冠企圖心。其中包括在小組賽末輪4：1大勝挪威二線陣容。這份成績單確保了法國自1998年奪冠以來，首次以全勝姿態從小組賽突圍，對他們而言是一個極佳的吉兆。
在世界盃過去4場比賽中每場至少攻入3球，足見其鋒線火力。若此役能再度達成此成就，法國將成為歷史上首支連續5場世界盃至少攻入3球的球隊，並將創下對陣歐洲球隊世界盃7連勝的新紀錄。
瑞典：儘管只是驚險以最佳小組第3名晉級，但瑞典在小組賽攻入7球（1勝1平1負），打破了國家隊在世界盃小組賽的進球紀錄。雖然這距離1994年美國世界盃時創下的單屆15球紀錄（當時獲得季軍）還有段路要走，而且這次淘汰賽的籤表對他們極不友善，眼前之路堪稱荊棘滿佈。
瑞典雖然過去7次世界盃淘汰首戰僅被淘汰2次，但這2敗都發生最近3次世界盃，此役任務的艱巨性不言而喻。
歷史對戰紀錄：這兩支球隊彼此非常熟悉。自2005年以來雙方共有7次交手，法國取得4勝1平2負佔據上風。不過瑞典過去曾證明過自己有能力擊敗法國，因此儘管法國是絕對熱門，但絕不會掉以輕心。雙方歷史上共有23次交手紀錄，法國以12勝5平6負佔優。但在正式國際賽的僅有2次交鋒中，瑞典保持不敗（1992年歐國盃 1：1 平手、2012年歐國盃瑞典2：0獲勝）。
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
▪️門將：約翰松（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）、澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterstrom）
▪️後衛：埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson）、希恩（Isak Hien）、霍爾姆（Emil Holm）、拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelof）、史密斯（Eric Smith）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、斯特勞德（Elliot Stroud）、斯文松（Daniel Svensson）
▪️中場：阿里（Taha Ali）、阿亞里（Yasin Ayari）、柏格瓦爾（Lucas Bergvall）、卡爾斯特羅姆（Jesper Karlstrom）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、斯萬貝里（Mattias Svanberg）、澤內里（Besfort Zeneli）
▪️前鋒：伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）、伊蘭加（Anthony Elanga）、約克萊斯（Viktor Gyokeres）、伊薩克（Alexander Isak）、尼爾松（Gustaf Nilsson）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西2：1日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
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