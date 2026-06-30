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▲2026世界盃32強淘汰賽，日本1：2慘遭巴西逆轉，本屆世界盃之旅止步32強。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強淘汰賽，今（30）日由C組第1名的巴西，交手F組第2名的日本，上半場29分鐘，「藍武士」靠著佐野海舟斷球後的單刀突圍，率先破門取得1：0領先。不料下半場日本遭到巴西狂轟猛炸，只能死守禁區，但仍在第55分被卡塞米羅（Casemiro）頭鎚追平，兩軍一路僵持至傷停補時，巴西拒絕踢延長賽，馬丁內利（Gabriel Martinelli）踢進絕殺球，終場巴西以2：1逆轉日本。巴西強勢晉級16強賽，連續9屆淘汰賽首輪過關，日本則是吞下淘汰賽5連敗，結束本屆世界盃之旅。與上一場對陣瑞典的比賽相比，日本此役更換4名先發球員。富安健洋、谷口彰悟、伊東純也以及佐野海舟4人均列入先發名單。上半場前段，巴西雖然攻勢猛烈，但日本頂住壓力，以門將鈴木彩艷為首的防守陣，死守禁區、門前，讓巴西吃足苦頭。隨後在上半場第29分鐘，日本轉守為攻，佐野海舟在中場成功攔截對手的傳球，獨自帶球一路推進至禁區前沿，隨即起右腳大力抽射，佐野精準射門成功破網，助日本先馳得點，取得1：0領先，這也是佐野在世界盃出賽第3場以來，個人首顆進球。下半場巴西積極反攻，數度兵臨城下，卻被日本一一化解，直到第55分鐘，巴西終於攻陷日本禁區，麥哲倫（Gabriel Magalhaes）在左側禁區外接到傳球，直接大腳送到球門右側，卡塞米羅（Casemiro）直接頭槌破網，巴西扳平比數，雙方戰成1：1平手。巴西追平後進攻更為猛烈，日本只能不斷縮小防區，等待轉守為攻的機會，比賽也一路僵持到傷停補時。巴西不願意踢延長賽，在補時的第95分鐘，吉馬良斯（Bruno Guimaraes）在禁區外的中路接到球，但他非常有耐心，將球傳往禁區內門前左側的馬丁內利（Gabriel Martinelli），馬丁內利接到球後卻選擇踢向右側射門，讓日本猝不及防，踢進一顆絕殺球，最終巴西以2：1逆轉絕殺日本。巴西強勢晉級16強淘汰賽，連續9屆在淘汰賽首輪過關，日本則是再次於淘汰賽失利，自2002年以0：1敗給土耳其、2010年PK大戰不敵巴拉圭、2018年2：3被比利時逆轉，以及2022年PK大戰敗給克羅埃西亞，吞下世界盃淘汰賽5連敗，結束本屆世界盃之旅。