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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強淘汰賽，今（30）日上演一場精彩的逆轉秀，「森巴軍團」巴西克服上半場1球落後，下半場踢進2球，硬是將「藍武士」日本逆轉淘汰出局，強勢取得16強賽門票。賽後巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）相當滿意，直言比小組賽的表現更加完美；此外，巴西球星內馬爾（Neymar）整場沒上，安切洛蒂解釋，原本與內馬爾商量好，第60分鐘左右替補上陣，但因為球隊追平戰局，因此不想改變戰術巴西此役踢得相當精彩，雖然上半場被佐野海舟的單刀直入破網，以0：1落後。但經過中場休息，巴西在下半場展開反撲，第55分鐘卡塞米羅（Casemiro）頭鎚追平，傷停補時階段馬丁內利（Gabriel Martinelli）直接踢進絕殺球，強勢晉級16強賽，也將亞洲強權日本給送了回家。賽後巴西總教練安切洛蒂表示，「這場比賽比我們之前的任何一場都更加完美。上半場我們踢得很艱難，日本給了我們非常強大的壓迫。到了下半場，終於成功克服困難並向前推進。雖然在尋找進攻空間上吃了不少苦頭，但到了下半場，我們很好地解決了這個問題。」儘管上半場落後並陷入苦戰，巴西仍在傷停補時階段踢進絕殺球。安切洛蒂自豪的表示，「我始終信任巴西。我就知道這場比賽會遇到麻煩。對手可是日本隊！他們的團隊組織力很強，非常理解比賽節奏，身體對抗也給得很緊逼。但結果是我們沒有輸。」此役巴西球星內馬爾（Neymar）並未先發，也沒有替補上診的機會，安切洛蒂則解釋，「我原本打算在延長賽時換上內馬爾。賽前我和他溝通好，如果球隊沒能追平，就會在第60或65分鐘左右派他上場。但因為球隊後來追平了比分，且局勢逐漸被我們掌控，所以當時我不想改變戰術。」巴西接下來將在16強賽對決挪威與象牙海岸的勝者，爭奪8強賽西位。對此安切洛蒂表示，「只能靜觀其變。目前還不知道會遇到哪支球隊，即使是象牙海岸，我們也必須觀察對手的狀況。我們對所有的球員和球隊都抱持著敬意。」