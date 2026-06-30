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▲日本最終止步2026世界盃32強，總教練森保一已經設定好下個目標，將全力爭奪亞洲盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強淘汰賽今（30）日持續進行，「藍武士」未能守住上半場1球領先，遭到巴西逆轉，最終以1：2落敗結束本屆世界盃之旅。賽後日本總教練森保一表示，能感受到日本足球正一步步逼近世界頂尖標準，但實力上存在「差距」也是不爭的的事實。本屆日本受到不少傷兵缺陣影響，但森保一認為，更多球員藉此獲得大賽經驗，「我認為這能提升日本足球整體的水準。」對於下個目標，森保一早已設定好，「目標在亞洲盃奪冠。」此役日本上半場靠著佐野海舟的單刀直入，率先破網，取得1：0領先。不料下半場遭到巴西反撲，第55分鐘被卡塞米羅（Casemiro）頭鎚追平，傷停補時階段又被馬丁內利（Gabriel Martinelli）直接踢進絕殺球，最終1：2遭到逆轉淘汰，連續5次淘汰賽首戰就打包回家。賽後日本主帥森保與流下淚水的球員們一一擁抱，替本屆世界盃之旅做總結，「必須在此刻告別世界盃舞台，真的感到非常遺憾。球員們在今天的比賽中同樣全力以赴，走到這一步的過程中，他們每天都很重視細節並付出了極大的努力。雖然現在充滿了不甘心，但我希望能坦然接受這個結果。」森保一吐露心聲，「從卡達世界盃到這屆美加墨世界盃，我們拚過小組賽，來到淘汰賽的首戰，這一次依然遭遇了同樣的敗仗。」森保一認為，日本與巴西的實力差距，無疑問正在縮小，「我確實能感覺到，日本正一步步逼近世界頂尖標準。但結果上最後被對方壓制獲勝，證明實力上存在差距也是不爭的事實。」森保一坦言了與「足球王國」之間的距離。森保一認為，此戰交手巴西，自家球員控球主導的時間變長，面對對手狂轟猛炸時，也能做好扎實的防守，「但如果想要贏球，無論在進攻端還是防守端，我們都必須進一步增強實力。」森保一佩服巴西在下半場的轉變，「他們採用的戰術很明確，比起細膩配合，他們選擇更直接地從邊路傳中。」日本在世界盃前，接連遭遇傷兵困擾，三笘薰、南野拓實因傷未能入選大名單，到了世界盃期間，久保建英又在首場對陣荷蘭的比賽中左膝受傷，導致後續賽事無法再上場。森保一表示，「不可否認，在過去的體系建立中，這些主力的缺陣確實對球隊的戰術打法帶來了影響。但我們沒有消極看待，畢竟傷病和意外本來就是比賽的一部分。」森保一認為，入選的球員能發揮應有的功能，新加入的球員也能展現自身優勢，並維持住球隊的整體實力，這正是自家球隊的優點，「大部分球員都在比賽中展現出了球隊的戰術理念，我們發揮出了日本擅長的團隊作戰優勢。大家在發揮個性的同時，也努力呈現出球隊的戰術打法，打出了日本的風采。雖然有人受傷絕非好事，但更多球員能藉此獲得廣泛的大賽經驗，我認為這能提升日本足球整體的水準。」關於下一個目標，森保一將其定為亞洲盃奪冠，「作為日本國家隊，下一場重要的大賽就是亞洲盃。我認為接下來會把焦點放在那裡，全力爭取冠軍。即便我們在亞洲盃奪冠，世界盃敗北的痛苦也永遠無法被撫平。在亞洲登頂固然重要，但考慮到我們在亞洲也時常必須面臨苦戰，我們必須始終抱持著更高的目標去挑戰亞洲盃。」