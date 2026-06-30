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▲2026世界盃32強淘汰賽，日本1：2慘遭巴西逆轉，本屆世界盃之旅止步32強。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強淘汰賽今（30）日持續進行，「藍武士」日本守不住1球領先，遭到巴西無情逆轉，以1：2結束本屆世界盃之旅。賽後日本球員紛紛倒地，皆流下不甘心的眼淚，替補上陣的田中碧，更是直接躺在草皮，拉起球衣遮住臉部痛哭失聲。本屆攻入2球的上田綺世，賽後受訪時表示，這屆賽事證明了，日本有能力跟世界強權抗衡，「相信在未來的某一天，日本不再只是黑馬，而是一支被大家公認為奪冠熱門的國家。」此役日本上半場靠著佐野海舟的單刀直入，率先破網，取得1：0領先。不料下半場遭到巴西反撲，第55分鐘被卡塞米羅（Casemiro）頭鎚追平，傷停補時階段又被馬丁內利（Gabriel Martinelli）直接踢進絕殺球，最終1：2遭到逆轉淘汰，連續5次淘汰賽首戰就打包回家。隨著終場哨聲響起，日本球員紛紛癱倒在球場上，首戰對陣荷蘭攻入追平比分的中村敬斗、本屆賽事攻入2球的當家前鋒上田綺世，以及左腳受傷缺陣的久保建英等人，皆流下了不甘心的淚水。特別是下半場替補上場的田中碧，更是直接仰躺在草皮上，拉起球衣遮住臉部痛哭失聲，即便長友佑都與巴西球員合力將他拉起，他隨後又再度蹲了下去，可以看出打擊相當大。雙眼通紅的堂安律在賽後接受採訪時，聲音哽咽的說，「是我們的實力還不夠。為了奪冠，全體球員都拚盡全力準備並走到這一步，但不得不說，世界的頂尖水準真的非常高。」堂安律隨後說，「未來以奪冠為目標的大方向是絕對不能改變的。只要我們球員持續向這個目標吶喊，我相信全國民眾也會繼續支持並跟隨我們。我們真的是打從心底想爭奪世界盃冠軍，也同樣感受到了大家那份無比的熱情。」上田綺世則不甘心表示，「無論是球員個人的實力，還是整體的戰術配合，今天的比賽內容都還稱不上是與對手平起平坐。不過，這屆世界盃也證明了，我們絕對有能力與世界頂尖強權抗衡，甚至具備擊退對手的實力。」上田綺世喊出，「相信在未來的某一天，日本不再只是黑馬，而是一支被大家公認為奪冠熱門的國家。」門將鈴木彩艷說，「這是一個非常令人難以接受的結果，我現在真的不知道該說什麼才好。」他坦言，為了贏球，大家一直以來做了非常充分的準備，「但這次卻沒能轉化為好的結果，這或許代表我還有許多不夠成熟、做得不夠好的地方，我也強烈感受到了自己必須再繼續成長。」鈴木彩艷表示，面對這種世界級強權，大家所抱持的挑戰者精神是沒有錯的，「我相信只要堅持走這條路，在終點一定有最美的風景在等著我們。」