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美股29日全面收高，道瓊工業指數收盤首次站上5.2萬點大關，Google母公司Alphabet正式納入道瓊工業指數成份股後，股價勁揚近5%，成為推升大盤的重要動能之一，也為整體市場再添利好氛圍。綜合《CNBC》等外媒報導，美國與伊朗同意暫停敵對行動，允許商船自由通行荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），市場對能源供應中斷的憂慮有所緩解。不過，由於地緣政治風險尚未完全消退，國際油價週一仍走高，西德州中質原油期貨（WTI）價格上漲2.2%，每桶收在70.75美元；布蘭特原油期貨則上漲1.61%，每桶收在73.15美元。儘管美國總統川普（Donald Trump）已證實，美國、伊朗將於週二在卡達杜哈舉行新一輪會談，但市場仍持續觀察停火協議能否維持，以及全球能源供應是否受到影響。29日收盤，美股道瓊工業指數上漲306.63點或0.59%，報52182.74點；那斯達克指數漲522.53點或2.07%，報25820.14點；標普500指數上漲86.41點或1.18%，報7440.43點；費城半導體指數亦上升506.09 點或3.83%，報13709.66點。此外，本週適逢美國獨立紀念日假期，美股週五將休市，市場交易日縮短。Equity Armor Investments投資組合經理提蓋（Joe Tigay）表示，假期前市場流動性通常較低，股價波動可能比平時更大。而且隨著季底將至，部分投資顧問也會進行投資組合調整與獲利了結，以美化季報持股內容，料將進一步影響市場走勢。