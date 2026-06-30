美國總統川普（Donald Trump）當地時間週一晚上證實，伊朗已主動要求舉行會談，預計雙方代表將於週二在卡達首都杜哈（Doha）碰面。然而，此說法隨後遭到伊朗1位高級談判代表打臉，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）也透過聲明表示，未來幾天沒有與美國開展任何談判的計劃。
綜合《以色列時報》、《新消息報》（Ynetnews）等外媒報導，巴蓋伊指出，德黑蘭尚未開始針對最終協議進行談判，因為這需要落實諒解備忘錄中的某些條款，而這正是伊朗目前的首要任務。
此外，巴蓋伊還補充說，本週確實會有一個伊朗技術代表團將訪問卡達，跟進《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》的執行情況，但這項訪問行程與美國無關。
以色列又要阻撓？防長宣稱已準備好對伊朗採取「獨立軍事行動」
美伊再展對話的前景未明之際，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以軍已做好對伊朗採取獨立軍事行動的準備，重申以軍將在黎巴嫩南部保持長期軍事存在。
據悉，卡茨是在與軍事記者的閉門談話中，闡述了以色列的最新地緣軍事戰略，透露以軍已選定針對伊朗境內的打擊目標，眼下正密切關注美伊互動，不會干擾川普針對伊朗的行動，不過以色列絕不會在保衛自身安全方面妥協。
卡茨也提到，未來是否爆發新一輪衝突，可能取決於兩種情況：一是川普認為外交談判已無進展，有意重新採取軍事手段；二是伊朗先對以色列發動攻擊。
卡茨強調，如果伊朗朝以色列發射飛彈，以方將在伊朗境內實施震撼反擊，形容以色列「明天就可能與伊朗陷入戰爭狀態」。
卡茨並補充說，他已指示以色列國防軍做好在伊朗開展「藍白行動」、兼具防禦和進攻的雙重準備，所謂的藍白行動是指由以色列領導，而非依賴外部力量的軍事行動。
在黎巴嫩、加薩走廊等議題上，卡茨則重申，在真主黨徹底解除武裝、實現非軍事化之前，以軍在黎巴嫩南部絕對是寸步不讓；而若最終確認巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）未能滿足相關停火條件，以軍亦具備在加薩隨時升級戰術的能力。在種種背景因素下，中東局勢仍維持高度緊張。
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此外，巴蓋伊還補充說，本週確實會有一個伊朗技術代表團將訪問卡達，跟進《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》的執行情況，但這項訪問行程與美國無關。
以色列又要阻撓？防長宣稱已準備好對伊朗採取「獨立軍事行動」
美伊再展對話的前景未明之際，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，以軍已做好對伊朗採取獨立軍事行動的準備，重申以軍將在黎巴嫩南部保持長期軍事存在。
據悉，卡茨是在與軍事記者的閉門談話中，闡述了以色列的最新地緣軍事戰略，透露以軍已選定針對伊朗境內的打擊目標，眼下正密切關注美伊互動，不會干擾川普針對伊朗的行動，不過以色列絕不會在保衛自身安全方面妥協。
卡茨也提到，未來是否爆發新一輪衝突，可能取決於兩種情況：一是川普認為外交談判已無進展，有意重新採取軍事手段；二是伊朗先對以色列發動攻擊。
卡茨強調，如果伊朗朝以色列發射飛彈，以方將在伊朗境內實施震撼反擊，形容以色列「明天就可能與伊朗陷入戰爭狀態」。
卡茨並補充說，他已指示以色列國防軍做好在伊朗開展「藍白行動」、兼具防禦和進攻的雙重準備，所謂的藍白行動是指由以色列領導，而非依賴外部力量的軍事行動。
在黎巴嫩、加薩走廊等議題上，卡茨則重申，在真主黨徹底解除武裝、實現非軍事化之前，以軍在黎巴嫩南部絕對是寸步不讓；而若最終確認巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）未能滿足相關停火條件，以軍亦具備在加薩隨時升級戰術的能力。在種種背景因素下，中東局勢仍維持高度緊張。
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