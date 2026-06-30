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▲吳建豪昨日在社群曬出這張婚戒照片，宣布再婚。（圖／吳建豪IG@vannesswu）

47歲男星吳建豪（Vanness）與前妻離婚8年，昨（29）日無預警在IG公開再婚喜訊，他放上手戴著婚戒的浪漫黑白照，甜蜜地說：「擁有了生命中最重要的人」。隨後新娘的身分也被挖出，是日本女星Emi Aramaki（荒卷繪美），她擁有留英背景，長相充滿東方韻味還有西洋美感，相當美豔、有特色。究竟是誰能讓離婚8年的吳建豪動了再婚念頭？據《ETtoday新聞雲》報導，該名新娘正是日本歌手兼演員Emi Aramaki，兩人其實早在5月初就於美國拉斯維加斯登記結婚了。從Emi Aramaki的社群可以看出，她雖然長著東方面孔，但妝容偏歐美，畫著明豔大紅唇加上濃眉，頗有女人味；Emi Aramaki的穿著打扮也與一般甜美日本女星不同，則是走日式昭和風格，整個人非常有特色。據悉，Emi Aramaki在日本福岡出生，9歲就移居英國倫敦，後來從倫敦大學歷史系畢業後，輾轉在美國、英國發展，客串過美劇《FBI: International》（聯邦調查局：國際刑警篇）第4季的單元角色Risa Kagura。她之後才在2024年搬回日本，簽約日本的唱片公司，發行首支日文單曲〈Purple Dream〉。而Emi Aramaki的明確生日並未被經紀公司公開，只說年齡在18-30歲間，與吳建豪應該差蠻多歲的。相信音樂隨後也證實，Emi Aramaki確實是吳建豪的妻子，至於兩人交往及認識的過程，相信音樂並未透露。回顧吳建豪上段婚姻，他與新加坡百億棕櫚油千金石貞善（Arissa Cheo）在2006年相識交往、2013年登記結婚，卻因個性不合的關係，頻繁發生爭執，甚至不惜在社群互罵，最終才在2018年正式離婚。沒想到單身8年後，吳建豪如今又再度被婚戒套牢。