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⭐️完整交易內容⭐️

拓荒者獲得：莫蘭特（Ja Morant）

灰熊獲得：葛蘭（Jerami Grant）、莫瑞（Kris Murray）

NBA自由市場開啟前夕驚爆重磅交易，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曼非斯灰熊隊正式與波特蘭拓荒者隊達成協議，將兩屆全明星控衛莫蘭特（Ja Morant）交易至波特蘭，換回前鋒葛蘭（Jerami Grant）以及三年級生莫瑞（Kris Murray）。這筆交易不僅象徵著灰熊隊一個時代的徹底終結，也宣告曼非斯正式進入將正式進入由2026年選秀探花布澤爾（Cameron Boozer）領銜的新時代。現年26歲的莫蘭特，其天賦與爆發力無庸置疑，但過去三個賽季他卻因場外爭議與傷病摧殘，僅僅出賽了79場比賽。他曾因在直播中亮槍分別遭到聯盟禁賽8場與25場；上個賽季，他又因在輸給湖人隊後與總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）發生激烈言語衝突，遭到球隊內部禁賽。除了場外風波，莫蘭特的肩膀與手肘傷勢接連動刀，更讓他的賽場狀態大幅下滑。上賽季他僅出賽20場，場均得分跌至19.5分，投籃命中率41.0%與三分球命中率23.5%雙雙創下生涯新低。灰熊曾試圖在季中交易截止日前將他送走，卻因乏人問津而作罷。莫蘭特目前的新秀延長合約還剩下2年約8700萬美元（約合新台幣27.75億元）。灰熊這次近乎「賤賣」的交易僅獲得美媒《ClutchPoints》C- 的低評價。主要是因為換來的格蘭特現年32歲，高薪且不符合重建時間軸；莫瑞則尚未兌現3D球員的潛力，且灰熊在此次交易中沒有拿回任何一支選秀權，足見莫蘭特的交易價值已跌入谷底。對波特蘭拓荒者而言，這無疑是一場高風險、高回報的驚天豪賭。拓荒者在未傷及任何核心幼苗與選秀資產的情況下，成功清掉了同樣領著高薪且有傷病史的格蘭特，無痛升級天賦。然而，莫蘭特的到來也讓波特蘭的後場陷入「大塞車」的狀態。拓荒者陣中目前已坐擁剛簽下3年合約重返波特蘭的傳奇球星里拉德（Damian Lillard）、防守大閘哈勒戴（Jrue Holiday）、新星阿夫迪亞（Deni Avdija），以及年輕小將亨德森（Scoot Henderson）與夏普（Shaedon Sharpe）。莫蘭特是極度需要球權在手的控球，未來他將與里拉德搭檔後場，進攻火力堪稱核彈級，但薄弱的防守與身材劣勢將是極大隱憂。《ClutchPoints》評估，這筆交易對拓荒者而言相當划算，因此獲得不俗的B級評價，若莫蘭特能洗心革面並擺脫傷病，他與阿夫迪亞的切入破壞力將極具威脅，防守端則可仰仗哈勒戴與頂級年輕中鋒克林根（Donovan Clingan）來補防。