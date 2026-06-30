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▲勇士傳出有意打造夢幻老將陣容，計畫先交易來安東尼戴維斯，再嘗試招募詹姆斯加盟，與柯瑞組成豪華三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士目前的目標極為大膽，計畫送出巴特勒（Jimmy Butler）換取戴維斯，並利用騰出的中產特例簽下詹姆斯。（圖／路透／達志影像）

NBA 休賽期投下震撼彈！金州勇士隊老將「嘴綠」格林（Draymond Green）於29日正式宣布，放棄執行2026-27賽季價值2770萬美元的球員選項，此舉不僅讓這位36歲的資深前鋒投身自由市場，更被視為勇士隊為招募「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）所啟動的關鍵戰略。知名記者夏拉尼亞（Shams Charania）與 ESPN 權威記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）同步報導，格林跳出合約的決定，是勇士隊整套引援計畫的核心轉折點。透過此舉，勇士隊成功清理出薪資空間，不僅得以釋出價值 1,500 萬美元的非奢侈稅中產特例，更為球隊在自由市場上提供了前所未有的靈活性。溫德霍斯特在節目中直言：「這或許是今年夏天最具決定性的一張多米諾骨牌。」他分析，格林放棄高額年薪，明確傳遞出他願意為球隊未來的宏偉引援計畫，接受降薪的意願。據悉，這套計畫不僅止於簽下詹姆斯，勇士隊更計畫透過交易取得安東尼·戴維斯（Anthony Davis），試圖在柯瑞（Stephen Curry）身旁組建震驚聯盟的「四巨頭」豪華陣容。這場驚人的招募行動背後，有著細膩的鋪陳。據報導，勇士目前的目標極為大膽，計畫送出巴特勒（Jimmy Butler）換取戴維斯，並利用騰出的中產特例簽下詹姆斯。有趣的是，格林與詹姆斯隸屬於同一家經紀公司，這層密切的關係被外界解讀為雙方順利對接的催化劑。儘管湖人隊希望能與詹姆斯會面討論球隊未來的藍圖，但據多方消息指出，詹姆斯始終「抽不出時間」與湖人管理層洽談。這種「無視老東家」的態度，加上勇士展現的強烈誠意，使得詹姆斯前進灣區與柯瑞、格林合體的傳聞迅速升溫。雖然格林已成為自由球員，但聯盟消息人士指出，格林預計仍會以較低薪資與勇士簽署新約，繼續他的第 15 個勇士賽季。格林本人多次重申對勇士的忠誠：「如果球隊需要我，我會在這裡。」他不僅是球隊的防守核心與更衣室領袖，更是這次招募詹姆斯計畫中，最關鍵的「執行者」。面對外界對這套陣容的期待，美媒《Legion Hoops》甚至直接在社群媒體上曬圖提問：「還有比這更好的陣容嗎？」儘管勇士在 2026 年賽季曾遭遇傷病困擾，但如果這場震撼聯盟的四巨頭組建計畫得以實現，無疑將為柯瑞的職涯後期，以及勇士王朝的續寫，添上最濃墨重彩的一筆。