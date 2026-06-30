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根據美國權威媒體《ESPN》報導，亞特蘭大老鷹隊已決定拒絕執行陣中前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）新賽季價值2430萬美元（約新台幣7.75億元）的球隊選項。這名即將滿24歲的昔日金州勇士隊天才大物，在被交易至老鷹短短半個賽季後，將正式步入自由市場尋求新東家。庫明加的職業生涯近年走得相當波折。他過去在金州勇士隊效力時，就曾多次因上場時間與定位問題與教練團產生矛盾。直到去年夏天，雙方的續約談判徹底破裂，爆發了長達數月的合約內訌。最終，勇士隊在今年2月的交易截止日前痛下決心，將庫明加與射手希爾德（Buddy Hield）一同打包送往老鷹，換回明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）。來到亞特蘭大後，庫明加還是未能穩坐主力，主要以替補身分出賽。在身披老鷹戰袍的16場例行賽中，他在場均22.1分鐘的時間內，可以貢獻12.3分、5.3籃板。雖然在老鷹的首秀中，他曾狂轟27分痛宰華盛頓巫師，展現驚人的天賦與爆發力，但在剩餘的例行賽中，他僅有兩場比賽得分突破20大關，表現起伏不定。進入季後賽首輪遇到總冠軍紐約尼克隊時，庫明加在老鷹隊取勝的第二、三戰中，他分別砍下19分與21分，一度幫助老鷹在系列賽取得2：1的領先優勢。然而隨著尼克隊加強防守針對性，庫明加在隨後遭遇連敗的三場比賽中徹底迷失，合計僅得到34分，未能幫助老鷹逆轉戰局。生涯前五年場均繳出12.5分、4.2籃板的庫明加，雖然防守和運動能力頂尖，但他的進攻穩定度依然讓老鷹球團在面對2430萬美元的大約時選擇了收手。不過還是有許多球隊可能對庫明加遞出橄欖枝。根據《Andscape》名記斯皮爾斯（Marc J. Spears）指出，早在今年2月庫明加被交易至老鷹之前，薩克拉門托國王隊就曾對他展現出極度濃厚的興趣。隨著庫明加如今重獲自由身，預計國王隊將會重啟對他的追求，企圖引進這名鋒線野獸來補強側翼天賦。