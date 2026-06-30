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▲巴西前鋒庫尼亞被媒體目擊在終場後直奔日本隊板凳區，對著日本球員伸出五根手指。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃32強淘汰賽，日本1：2慘遭巴西逆轉，本屆世界盃之旅止步32強。（圖／美聯社／達志影像）

2026北中米世界盃淘汰賽上演驚心動魄的對決，日本隊在32強賽中迎戰五屆冠軍巴西隊，儘管開賽展現極高戰術執行力，由佐野海舟率先破門，但最終在下半場慘遭逆轉，以1：2不敵巴西，悲願的8強門票夢碎。賽後，巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）更在場邊公開挑釁日本隊，要求對手「展現尊重」。雖然日本隊最終吞下敗仗，但其展現出的防守強度與戰術素養贏得了國際媒體的高度讚譽。《衛報》（The Guardian）指出，日本隊在比賽前段展現了比巴西更迅速、靈活的創造力，直言日本的敗陣並非「羞恥」，而是在高強度對抗下的一次遺憾惜敗。義大利《羅馬體育報》（Corriere dello Sport）則以「還不到『足球小將翼』的時間」為題，形容巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）面臨了極大考驗，最終靠著加布里埃爾·馬丁內利（Gabriel Martinelli）在傷停補時的致命一擊，才驚險將巴西帶入下一輪。本場比賽的火藥味早在開賽前就已點燃。日本前鋒塩貝健人曾在賽前受訪時輕蔑地評論巴西隊：「過去很強，現在誰知道呢？」、「除了法國和阿根廷，巴西已經很久沒聽到名號了。」這些言論在巴西國內引發軒然大波。這股情緒在比賽結束的哨音響起時徹底爆發。巴西前鋒庫尼亞被媒體目擊在終場後直奔日本隊板凳區，對著日本球員伸出五根手指，以英語高聲嗆聲：「我們贏過5次世界盃！你們要對對手展現尊重！」（Respect the five-time champions!）。雖然庫尼亞隨即被巴西教練組強行拉回，但此舉顯然是針對賽前塩貝健人的挑釁進行回擊。賽後分析指出，日本隊落敗的主因在於板凳深度不足。安切洛蒂在半場時精準調整戰術，透過簡單直接的長傳吊中攻擊日本側翼，迫使日本被迫換上防守型球員並全面退守五後衛陣型。門將艾利森（Alisson）在賽後受訪時直言：「針對對手的弱點進行攻擊是理所當然的。」而中場核心卡塞米羅（Casemiro）也坦承：「日本隊選擇退守，我們只需要耐心等待他們露出破綻。」賽後，日本中場鎌田大地難掩失落，坦言雖然全隊比卡達世界盃時更有自信，但「實力不足」仍是殘酷的事實。「我們離勝利只差一步，這對我個人而言是非常大的絶望與喪失感。我不知道為什麼我們總是在這種關鍵比賽中無法獲勝，我們必須承認與強權之間仍有差距。」日本隊雖在16強止步，但這場比賽證明了他們已不再是過往那個「溫順」的對手，而是有能力讓五屆冠軍王者陷入苦戰的強勁勢力。這場遺憾的敗仗，將成為日本隊未來持續進化的重要養分。