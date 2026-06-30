氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（30）日各地依舊高溫炎熱，午後山區有局部對流發展，明（1）日起至下周三（8日），高溫雖略低於上一波，但全台仍有機會飆破37度。另一方面，目前關島東方及菲律賓東方至南海附近都有熱帶擾動醞釀，其中先發展者將取得今年第9號颱風「巴威」名稱，另一系統甚至有機會增強為典型「聖嬰年」強颱，不過後續路徑及是否影響台灣仍須持續觀察。
今年第9號颱風「巴威」將生成！另一個熱帶擾動恐達強颱
最新29日晚間8時各國模式模擬顯示，目前關島東方，以及菲律賓東方至南海一帶，都已出現熱帶擾動發展跡象。其中率先發展的系統，未來將取得今年第9號颱風「巴威」名稱；至於位於關島東方的另一個擾動，因接近高海溫區，也有機會進一步增強為典型「聖嬰年」強颱。
不過，吳德榮強調，現階段若要進一步判斷兩個熱帶擾動未來是否會對台灣造成威脅，仍然言之過早。由於各國數值模式後續仍會持續修正，未來路徑及發展趨勢仍有相當大的變數，還需要持續追蹤觀察。
全台高溫飆37度！各地晴朗炎熱、有午後雨
吳德榮指出，昨天（29日）全台各地高溫普遍來到36、37度。今晨觀測資料顯示，台灣上空雲量偏少，各地天氣穩定、沒有降雨。截至今天凌晨4時42分，各地平地最低溫約落在22至23度，早晚仍相對舒適。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日隨著鋒面逐漸北移，各地維持晴到多雲的天氣型態，白天高溫炎熱，但午後仍有熱對流發展機會，局部地區須留意短暫雷陣雨。今天各地氣溫預估為，北部23至37度、中部23至36度、南部24至37度、東部24至36度。
吳德榮提醒，明（1日）起太平洋高壓將逐漸增強，各地仍以晴時多雲為主，午後對流主要出現在山區，偶爾也可能擴及鄰近平地。從周四至下周三（2日至8日）期間，持續受到太平洋高壓影響，全台大致維持晴朗炎熱，午後山區有局部短暫降雨機率。
雖然明日起白天高溫相較上一波熱浪略為下降，但全台最高溫仍有機會突破37度，提醒民眾外出務必做好防曬措施，並適時補充水分，避免中暑。
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最新29日晚間8時各國模式模擬顯示，目前關島東方，以及菲律賓東方至南海一帶，都已出現熱帶擾動發展跡象。其中率先發展的系統，未來將取得今年第9號颱風「巴威」名稱；至於位於關島東方的另一個擾動，因接近高海溫區，也有機會進一步增強為典型「聖嬰年」強颱。
不過，吳德榮強調，現階段若要進一步判斷兩個熱帶擾動未來是否會對台灣造成威脅，仍然言之過早。由於各國數值模式後續仍會持續修正，未來路徑及發展趨勢仍有相當大的變數，還需要持續追蹤觀察。
吳德榮指出，昨天（29日）全台各地高溫普遍來到36、37度。今晨觀測資料顯示，台灣上空雲量偏少，各地天氣穩定、沒有降雨。截至今天凌晨4時42分，各地平地最低溫約落在22至23度，早晚仍相對舒適。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日隨著鋒面逐漸北移，各地維持晴到多雲的天氣型態，白天高溫炎熱，但午後仍有熱對流發展機會，局部地區須留意短暫雷陣雨。今天各地氣溫預估為，北部23至37度、中部23至36度、南部24至37度、東部24至36度。
雖然明日起白天高溫相較上一波熱浪略為下降，但全台最高溫仍有機會突破37度，提醒民眾外出務必做好防曬措施，並適時補充水分，避免中暑。